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Dia de festa

Quíntuplos capixabas comemoram aniversário de dois anos

Os pais dos pequenos  Laís, Beatriz, Bella, Benício e Jayme agradeceram a vida dos filhos que nasceram prematuros. Desafios também aumentaram, conta a mãe Mariana Mazzeli
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 jun 2021 às 17:04

Publicado em 04 de Junho de 2021 às 17:04

Mariana Mazzeli, Jayme Reisen e os quíntuplos
Mariana Mazzeli, Jayme Reisen e os quíntuplos Crédito: Instagram | @quintuploscapixabas
Os irmãos Laís, Beatriz, Bella, Benício e Jayme comemoram dois anos de vida nesta sexta-feira (04). Nas redes sociais dos quíntuplos capixabas - como ficaram popularmente conhecidos no Estado e até no país – os pais, Mariana Mazzeli e Jayme Reisen, agradeceram a Deus pela vida dos pequenos, que moram em Guarapari.
Os cinco nasceram no dia 4 de junho de 2019: Jayme com 1,06 kg; Bella com 900 gramas; Benício com 755 gramas; Laís com 450 gramas e Beatriz com 430 gramas. Após o nascimento, os cinco irmãos passaram quatro meses na UTI Neonatal. A gestação durou 28 semanas e dois dias.
Por conta da pandemia da Covid-19, eles não terão festa, mas a data será registrada com parabéns e muitas fotos. No perfil dos irmãos, os pais divulgaram uma mensagem celebrando a data. “Ahhh genteeee, como não agradecer a Deus todos os dias pela vida dos nossos cinco milagrinhos? Eles são presentes do Senhor, que vieram ao mundo para nos trazer tanta felicidade e amor!”, escreveram.
Mariana Mazzeli conta que com o crescimento dos filhos, os desafios também aumentaram. “Os cinco estão em fases e desenvolvimentos diferentes e o desafio da mamãe aumenta. Jayme e Laís estão super ativos, andam, correm e querem brincar o tempo todo. Já Benício, tenta acompanhar, porém, não anda ainda, só engatinha. Bella e a Beatriz também ainda não andam,  tiveram uma lesão assim que nasceram, o que afetou o lado motor. O desafio quintuplica com isso”, brincou.

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