Quíntuplos capixabas comemoram aniversário de dois anos

Por conta da pandemia da Covid-19, eles não terão festa, mas a data será registrada com parabéns e muitas fotos. No perfil dos irmãos, os pais divulgaram uma mensagem celebrando a data. “Ahhh genteeee, como não agradecer a Deus todos os dias pela vida dos nossos cinco milagrinhos? Eles são presentes do Senhor, que vieram ao mundo para nos trazer tanta felicidade e amor!”, escreveram.

Mariana Mazzeli conta que com o crescimento dos filhos, os desafios também aumentaram. “Os cinco estão em fases e desenvolvimentos diferentes e o desafio da mamãe aumenta. Jayme e Laís estão super ativos, andam, correm e querem brincar o tempo todo. Já Benício, tenta acompanhar, porém, não anda ainda, só engatinha. Bella e a Beatriz também ainda não andam, tiveram uma lesão assim que nasceram, o que afetou o lado motor. O desafio quintuplica com isso”, brincou.