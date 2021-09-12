R$ 2,7 milhões: aposta da Lotofácil que saiu para o ES é de bolão em Nova Venécia

Doze pessoas de Nova Venécia, no Norte do Espírito Santo, vão dividir o prêmio de R$ 2.791.889,52 sorteado na Lotofácil da Independência na noite deste sábado (11). Segundo a Caixa Econômica Federal, o bolão com 12 cotas foi feito na Lotérica Galeria da Sorte. Dividindo o valor, cada pessoa ficará com R$ 232.657,46. Ao todo, de acordo com a Caixa, outras 56 apostas vencedoras dividiram o prêmio total de mais de R$ 150 milhões.
Os números sorteados foram 01, 02, 03, 05, 06, 09, 12, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24 e 25 do concurso 2320. Conforme divulgado pela Caixa Econômica Federal, 10.288 apostas acertaram 14 dezenas e faturaram R$ 1.124,02 cada.
Outros 292.658 apostadores acertaram 13 dezenas e levaram R$ 25. As 3.577.748 apostas que somaram 12 dezenas vão receber R$ 10,00. Quem acertou apenas 11 dezenas, um total de 18.451.178 apostas, vai receber R$ 5.
GANHADORES RECENTES NO ES
Não é a primeira vez neste ano que o Espírito Santo leva um prêmio milionário na loteria. Em julho, um apostador de Colatina, na região Norte do Estado, recebeu sozinho R$ 76 milhões no sorteio da Mega-Sena. E parece que a cidade é pé-quente mesmo: menos de um mês depois, mais um prêmio da loteria saiu para a cidade. Desta vez, o valor do prêmio foi de R$ 60 milhões. E as duas apostas foram feitas na mesma casa lotérica.
Outro vencedor milionário da loteria saiu de Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do Estado. O sortudo acertou os cinco números da Quina em fevereiro deste ano e recebeu mais de R$ 6,3 milhões.
Em janeiro também tiveram apostas premiadas no Estado, mas que não passaram da casa do milhão de reais. Uma aposta da Quia feita em Vila Velha faturou R$ 743.674,68 e outra do "Dia de Sorte" levou para casa R$ 207.744,80.