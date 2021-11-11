Aposta feita em Cachoeiro leva quase R$ 1,4 milhão na Lotofácil

Uma aposta feita em uma loteria de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acertou as 15 dezenas da Lotofácil e faturou R$ 1.395.373,49. As dezenas do concurso 2.369 foram sorteadas nesta quarta-feira (11).
Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita na Loteria Avenida, no bairro Nova Brasília, em uma aposta simples. As dezenas sorteados foram: 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 22 – 23 – 24 – 25. Outros 302 apostadores acertaram 14 números e ganharão o valor de R$ 1.384, cada.
O dono da lotérica com a aposta vencedora, Edgar Baião, conta que é a primeira vez que uma aposta leva um prêmio máximo neste valor. “O apostador fez duas apostas de R$ 2,50 cada. É um cachoeirense, pessoa humilde”, revelou o proprietário.
A estimativa de prêmio do próximo concurso, nesta quinta-feira (11), é R$ 5,2 milhões.