Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sorte

Aposta feita em Cachoeiro leva quase R$ 1,4 milhão na Lotofácil

Ganhador acertou as 15 dezenas da Lotofácil e faturou R$ 1.395.373,49. Segundo proprietário da lotérica, o sortudo é um morador da cidade
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 nov 2021 às 09:18

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 09:18

Uma aposta feita em uma loteria de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acertou as 15 dezenas da Lotofácil e faturou R$ 1.395.373,49. As dezenas do concurso 2.369 foram sorteadas nesta quarta-feira (11).
Cidade de Cachoeiro de Itapemirim
Cidade de Cachoeiro de Itapemirim Crédito: PMCI/Divulgação
Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta foi feita na Loteria Avenida, no bairro Nova Brasília, em uma aposta simples. As dezenas sorteados foram: 02 – 03 – 05 – 08 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 22 – 23 – 24 – 25. Outros 302 apostadores acertaram 14 números e ganharão o valor de R$ 1.384, cada.
O dono da lotérica com a aposta vencedora, Edgar Baião, conta que é a primeira vez que uma aposta leva um prêmio máximo neste valor. “O apostador fez duas apostas de R$ 2,50 cada. É um cachoeirense, pessoa humilde”, revelou o proprietário.
A estimativa de prêmio do próximo concurso, nesta quinta-feira (11), é R$ 5,2 milhões.

Veja Também

Ameaça de grupo armado na porta de escola mobiliza a PM em Cachoeiro

Santa Teresa é a cidade onde mais choveu nas últimas 24h no ES

Tabela sobre pagamento de Bolsa Família é editada e retirada de contexto para favorecer Bolsonaro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Caixa Econômica Federal Lotofácil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória
Imagem de destaque
Quando um PM mata inocentes, o Estado falha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados