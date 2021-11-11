Santa Teresa é a cidade onde mais choveu nas últimas 24h no ES

O último boletim divulgado pela Defesa Civil mostra que Santa Teresa
, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo, foi o município que mais choveu nas últimas 24 horas, com um acumulado de chuva de 91.39 mm. Aracruz, São Mateus e João Neiva, no Norte do Estado, aparecem na sequência. Veja a lista completa
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O boletim ainda mostra que Viana, Serra, Aracruz, Anchieta, Santa Teresa e São Mateus estão classificadas com nível moderado para o risco de movimento de massa. Há também um risco moderado para enxurrada em São Mateus.
Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
coloca o Estado em grau de perigo para a ocorrência de chuvas intensas, entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de 60km/h a 100 km/h. Há o risco para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Quinta-feira (11): diminuição da temperatura na maior parte do Estado, que deve seguir sob atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Quase não ocorrem aberturas de sol – mais prováveis no setor norte – e chove a qualquer hora, especialmente nos setores sudeste e noroeste capixaba.
Sexta-feira (12): persistência do tempo chuvoso devido à atuação da ZCAS. A temperatura deve cair bastante e chove a qualquer hora no Espírito Santo, ainda com risco de chuvas ocasionalmente intensas no setor sudeste do Estado.
Até o momento, o Estado possui sete pessoas desalojadas, devido à chuva intensa ocorrida nesta quarta-feira (10). Em Piúma, onde casas foram alagadas e houve erosão marinha na orla, são cinco; já em João Neiva, onde taludes deslizaram, são dois desalojados.