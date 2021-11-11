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Boletim da Defesa Civil

Santa Teresa é a cidade onde mais choveu nas últimas 24h no ES

Chuva no Espírito Santo continua, pelo menos, até a próxima sexta-feira (12); até o momento, sete pessoas estão desalojadas no Estado
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 nov 2021 às 07:33

Publicado em 11 de Novembro de 2021 às 07:33

O último boletim divulgado pela Defesa Civil mostra que Santa Teresa, na Região Centro-Serrana do Espírito Santo, foi o município que mais choveu nas últimas 24 horas, com um acumulado de chuva de 91.39 mm. Aracruz, São Mateus e João Neiva, no Norte do Estado, aparecem na sequência. Veja a lista completa:
  1. Santa Teresa - 91.39
  2. Aracruz - 89.06
  3. São Mateus - 81.8
  4. João Neiva - 63.79
  5. Cariacica - 63.33
  6. Boa Esperança - 61.60
  7. Vila Pavão - 58.80
  8. Pinheiros - 50.40
  9. Fundão - 50.20
  10. Santa Maria de Jetibá - 46.84
  11. Água Doce do Norte - 46.80
  12. Nova Venécia - 42.55
  13. Ibiraçu - 35.84
  14. Laranja da Terra - 31.32

MOVIMENTO DE MASSA

O boletim ainda mostra que Viana, Serra, Aracruz, Anchieta, Santa Teresa e São Mateus estão classificadas com nível moderado para o risco de movimento de massa. Há também um risco moderado para enxurrada em São Mateus. 

AVISOS METEOROLÓGICOS 

Alerta do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) coloca o Estado em atenção desta quinta-feira (11) até o sábado (13), devido à persistência das condições meteorológicas favoráveis para chuvas de intensidade moderada a forte, que podem resultar em acumulados significativos em algumas regiões capixabas.
Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) coloca o Estado em grau de perigo para a ocorrência de chuvas intensas, entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos de 60km/h a 100 km/h. Há o risco para o corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. 

PREVISÃO DO TEMPO

Quinta-feira (11): diminuição da temperatura na maior parte do Estado, que deve seguir sob atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). Quase não ocorrem aberturas de sol – mais prováveis no setor norte – e chove a qualquer hora, especialmente nos setores sudeste e noroeste capixaba.
Sexta-feira (12): persistência do tempo chuvoso devido à atuação da ZCAS. A temperatura deve cair bastante e chove a qualquer hora no Espírito Santo, ainda com risco de chuvas ocasionalmente intensas no setor sudeste do Estado. 

SETE DESALOJADOS 

Até o momento, o Estado possui sete pessoas desalojadas, devido à chuva intensa ocorrida nesta quarta-feira (10). Em Piúma, onde casas foram alagadas e houve erosão marinha na orla, são cinco; já em João Neiva, onde taludes deslizaram, são dois desalojados.

Diferença entre desalojado e desabrigado

Desalojado: pessoa que foi afetada pelo desastre e precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada.

Desabrigado: pessoa afetada pelo desastre que precisou sair do imóvel e não tem onde ficar. Sendo assim, é encaminhada a um abrigo temporário provido pelo governo.

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