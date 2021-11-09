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Pode ocorrer granizo

Incaper alerta para risco alto de chuvas em todo o ES até sábado

Aviso começa a valer nesta quarta-feira (10) e divide o Estado em regiões de riscos moderado e alto. Chuva pode ser acompanhada de trovoadas e rajadas de vento
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

09 nov 2021 às 19:40

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 19:40

Até o próximo sábado (13), todas as regiões do Espírito Santo devem ficar suscetíveis à ocorrência de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade. O aviso do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) começa a valer nesta quarta-feira (10) e divide o Estado em regiões de riscos moderado e alto. O alerta vermelho é classificado como "nível de atenção", e as chuvas podem ser acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, com possibilidade para eventual queda de granizo.
As "condições favoráveis" citadas pelo Incaper são explicadas por um outro instituto que monitora alertas e avisos. Segundo o Climatempo, uma Zona de Convergência do Atlântico Sul começou a ser formado nesta terça-feira, o que deve intensificar a chuva no Espírito Santo até sexta-feira (12).
Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital
Chuva pode atingir todo o Estado durante a semana Crédito: Fernando Madeira
Incaper alerta para risco alto de chuvas em todo o ES até sábado

DIFERENTES GRAUS DE RISCO

Quarta-feira (11) - Nível de ATENÇÃO devido às condições favoráveis para ocorrência de pancadas moderadas a fortes de chuva, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, que podem resultar em acumulados significativos de chuva nessas áreas. As chuvas podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, com possibilidade para eventual queda de granizo.
Incaper tem aviso meteorológico para chuvas no ES
Incaper tem aviso meteorológico para chuvas no ES Crédito: Reprodução Incaper
Quinta-feira a sábado (dias 11,12 e 13) - Nível de ATENÇÃO devido à persistência das condições meteorológicas favoráveis para chuvas de intensidade moderada à forte, que podem resultar em acumulados significativos em algumas regiões do Estado. A figura mostra um risco maior em cidades do litoral e do Norte, deixando parte das regiões Serrana e Sul em risco moderado.
Incaper tem aviso meteorológico para chuvas no ES
Incaper tem aviso meteorológico para chuvas no ES Crédito: Reprodução Incaper

ALERTA DO INMET

Instituto Nacional de Meteorologia publicou um alerta para chuvas intensas válido até a manhã de quarta-feira (10). O aviso laranja, com grau de severidade de perigo, compreende a região dos extremos Norte e Noroeste capixaba. Nestas áreas, segundo o Inmet, as precipitações podem oscilar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, podem ocorrer ventos intensos, com velocidade entre 60 a 100 km/h.
  1. Água Doce do Norte
  2. Águia Branca
  3. Alto Rio Novo
  4. Barra de São Francisco
  5. Boa Esperança
  6. Conceição da Barra
  7. Ecoporanga
  8. Jaguaré
  9. Mantenópolis
  10. Montanha
  11. Mucurici
  12. Nova Venécia
  13. Pancas
  14. Pedro Canário
  15. Pinheiros
  16. Ponto Belo
  17. São Mateus
  18. Vila Pavão

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