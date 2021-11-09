Até o próximo sábado (13), todas as regiões do Espírito Santo devem ficar suscetíveis à ocorrência de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade. O aviso do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) começa a valer nesta quarta-feira (10) e divide o Estado em regiões de riscos moderado e alto. O alerta vermelho é classificado como "nível de atenção", e as chuvas podem ser acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, com possibilidade para eventual queda de granizo.
As "condições favoráveis" citadas pelo Incaper são explicadas por um outro instituto que monitora alertas e avisos. Segundo o Climatempo, uma Zona de Convergência do Atlântico Sul começou a ser formado nesta terça-feira, o que deve intensificar a chuva no Espírito Santo até sexta-feira (12).
Incaper alerta para risco alto de chuvas em todo o ES até sábado
DIFERENTES GRAUS DE RISCO
Quarta-feira (11) - Nível de ATENÇÃO devido às condições favoráveis para ocorrência de pancadas moderadas a fortes de chuva, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, que podem resultar em acumulados significativos de chuva nessas áreas. As chuvas podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, com possibilidade para eventual queda de granizo.
Quinta-feira a sábado (dias 11,12 e 13) - Nível de ATENÇÃO devido à persistência das condições meteorológicas favoráveis para chuvas de intensidade moderada à forte, que podem resultar em acumulados significativos em algumas regiões do Estado. A figura mostra um risco maior em cidades do litoral e do Norte, deixando parte das regiões Serrana e Sul em risco moderado.
ALERTA DO INMET
O Instituto Nacional de Meteorologia publicou um alerta para chuvas intensas válido até a manhã de quarta-feira (10). O aviso laranja, com grau de severidade de perigo, compreende a região dos extremos Norte e Noroeste capixaba. Nestas áreas, segundo o Inmet, as precipitações podem oscilar entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia. Além disso, podem ocorrer ventos intensos, com velocidade entre 60 a 100 km/h.
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Conceição da Barra
- Ecoporanga
- Jaguaré
- Mantenópolis
- Montanha
- Mucurici
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- São Mateus
- Vila Pavão