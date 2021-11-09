Incaper alerta para risco alto de chuvas em todo o ES até sábado

Quarta-feira (11) - Nível de ATENÇÃO devido às condições favoráveis para ocorrência de pancadas moderadas a fortes de chuva, a partir da tarde, nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória, que podem resultar em acumulados significativos de chuva nessas áreas. As chuvas podem vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento, com possibilidade para eventual queda de granizo.