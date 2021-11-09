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ES pode ter chuva intensa durante a semana; entenda

Nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) deve intensificar a chuva no Espírito Santo, que já tem alertas do Inmet para esta terça (9)
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

09 nov 2021 às 07:17

Publicado em 09 de Novembro de 2021 às 07:17

Nova ZCAS pode causar chuva intensa no Espírito Santo Crédito: Clima Tempo / Montagem A Gazeta
Espírito Santo deve ter chuva intensa nesta semana. Segundo o Climatempo, uma nova Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) se forma a partir desta terça-feira (9) e vai intensificar a chuva no Estado, em Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Sul do Tocantins e Oeste da Bahia, além do Distrito Federal. Nestas áreas fica o alerta para potencial chuva intensa, temporais e volumes na casa dos três dígitos pelo menos até sexta-feira (12).
Ainda de acordo com o Climatempo, as capitais que mais receberão chuva nesse período serão Goiânia, Brasília e Cuiabá, onde a soma dos acumulados pode variar de 120 mm a 150 mm de chuva. Em Palmas, Belo Horizonte e Vitória a tendência é de chuva forte nesta segunda semana de novembro.
O início de novembro foi marcado por tempo instável e chuva volumosa em áreas do Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, devido à formação da primeira Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) da temporada chuvosa de 2021/22.

ES COM DOIS ALERTAS DE CHUVA

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já havia publicado dois avisos de chuva intensa previstos para o Espírito Santo nesta segunda-feira (8) e válidos até esta terça-feira (9), com a previsão de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia e ventos intensos de 40km/h a 60 km/h. O risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas é classificado como baixo.

INCAPER: PREVISÃO PARA A SEMANA

  • Terça-feira (9): tempo instável em todo o Espírito Santo. O sol aparece entre algumas nuvens e chove de forma esparsa em alguns momentos do dia, em todo o Estado. Nas regiões Sul e Serrana, a chuva ocorre em forma de pancadas com trovoadas a partir da tarde.
  • Quarta-feira (10): tempo segue instável em todo o Estado. O sol aparece entre muitas nuvens e chuva em alguns momentos do dia. A partir da tarde, a chuva pode ocorrer em forma de pancadas com trovoadas em algumas regiões.
  • Quinta-feira (11): sol entre muitas nuvens e chuva, em alguns momentos do dia. A chuva pode ocorrer em forma de pancadas com trovoadas em algumas regiões. A temperatura diminui em todas as regiões.
  • Sexta-feira (12):  tempo segue instável. O sol aparece entre muitas nuvens e chove em alguns momentos do dia. O vento sopra com até moderada intensidade no litoral capixaba.
  • Sábado (13): o sol aparece entre nuvens e chove em alguns momentos do dia em todo o Estado. As temperaturas aumentam em todas as regiões.

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