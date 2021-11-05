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"Perigo potencial"

Inmet alerta para chuvas intensas em cidades do Norte do ES

Sete municípios podem ter chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos que podem chegar a 60 km/h. O aviso vale até as 10h de sábado (6)
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

05 nov 2021 às 17:15

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 17:15

Sete cidades do Espírito Santo foram classificadas em uma área de risco para chuvas intensas, segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia emitido nesta sexta-feira (5). Os municípios, localizados no Norte do Estado, podem ter chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar a 60 km/h. O aviso é classificado como "perigo potencial" e vale até as 10h deste sábado (6).
Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta ainda abrange cidades de outros Estados, como Bahia, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.
Norte do ES tem alerta para chuvas intensas
Norte do ES tem alerta para chuvas intensas Crédito: Reprodução Inmet

VEJA A LISTA DE CIDADES NO ES:

  1. Conceição da Barra
  2. Ecoporanga
  3. Montanha
  4. Mucurici
  5. Pedro Canário
  6. Pinheiros
  7. Ponto Belo

INSTRUÇÕES DO INMET:

  • Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

CHUVA PODE APARACER NO FIM DE SEMANA

O aviso de chuvas intensas do Inmet perde validade na manhã deste sábado, mas a precipitação pode aparecer em partes do Espírito Santo durante a tarde no primeiro dia do final de semana. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fim de semana começa com tempo estável em todas as regiões e a temperatura diurna tem leve aumento.
Chuva pode aparecer em partes do ES no final de semana
Chuva pode aparecer em partes do ES no final de semana Crédito: Reprodução Incaper
Apesar da estabilidade, as regiões Sul, Serrana, Noroeste e Norte podem registrar chuva rápida durante a tarde. A temperatura na Grande Vitória deve variar entre 19 °C e 28 °C no sábado.
No domingo (7), a chuva poderá ser registrada durante a tarde nas regiões Sul e Serrana. Nas demais localidades o sol aparece entre poucas nuvens e não chove. A temperatura não deve ultrapassar os 28 °C na Grande Vitória.

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