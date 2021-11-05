Inmet alerta para chuvas intensas em cidades do Norte do ES

Sete cidades do Espírito Santo foram classificadas em uma área de risco para chuvas intensas, segundo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia emitido nesta sexta-feira (5). Os municípios, localizados no Norte do Estado, podem ter chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem chegar a 60 km/h. O aviso é classificado como "perigo potencial" e vale até as 10h deste sábado (6).
Segundo o Inmet, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O alerta ainda abrange cidades de outros Estados, como Bahia, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso.
VEJA A LISTA DE CIDADES NO ES:
INSTRUÇÕES DO INMET:
- Em caso de rajadas de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda
- Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
CHUVA PODE APARACER NO FIM DE SEMANA
O aviso de chuvas intensas do Inmet perde validade na manhã deste sábado, mas a precipitação pode aparecer em partes do Espírito Santo durante a tarde no primeiro dia do final de semana. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o fim de semana começa com tempo estável em todas as regiões e a temperatura diurna tem leve aumento.
Apesar da estabilidade, as regiões Sul, Serrana, Noroeste e Norte podem registrar chuva rápida durante a tarde. A temperatura na Grande Vitória deve variar entre 19 °C e 28 °C no sábado.
No domingo (7), a chuva poderá ser registrada durante a tarde nas regiões Sul e Serrana. Nas demais localidades o sol aparece entre poucas nuvens e não chove. A temperatura não deve ultrapassar os 28 °C na Grande Vitória.