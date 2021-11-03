Chuva provoca deslizamento de terra e deixa mortos e feridos na Colômbia

Pelo menos 12 pessoas morreram em deslizamento de terra na Colômbia Crédito: Colombian Civil Defense

Doze pessoas morreram e dez ficaram feridas em um deslizamento de terra causado por fortes chuvas no departamento colombiano de Nariño, na fronteira com o Equador.

Um porta-voz da Direção Administrativa de Gestão de Riscos de Catástrofes (DAGRD) do governo de Nariño disse que, até a manhã desta quarta-feira (3), foram resgatados 12 corpos no município de Mallama, onde ocorreu a tragédia.

Dos feridos, oito tiveram alta hospitalar e dois foram encaminhados para centros médicos em Pasto, a capital do departamento.

O deslizamento de terra destruiu duas casas e afetou um estabelecimento comercial.

Quatro famílias de outras três casas atingidas foram retiradas para abrigos providenciados pelo governo de Nariño.