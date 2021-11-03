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América do Sul

Chuva provoca deslizamento de terra e deixa mortos e feridos na Colômbia

Doze pessoas morreram e dez ficaram feridas em um deslizamento de terra causado por fortes chuvas no departamento colombiano de Nariño, na fronteira com o Equador
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

03 nov 2021 às 10:15

Publicado em 03 de Novembro de 2021 às 10:15

Pelo menos 12 pessoas morreram em deslizamento de terra na Colômbia
Pelo menos 12 pessoas morreram em deslizamento de terra na Colômbia Crédito: Colombian Civil Defense
Doze pessoas morreram e dez ficaram feridas em um deslizamento de terra causado por fortes chuvas no departamento colombiano de Nariño, na fronteira com o Equador.
Um porta-voz da Direção Administrativa de Gestão de Riscos de Catástrofes (DAGRD) do governo de Nariño disse que, até a manhã desta quarta-feira (3), foram resgatados 12 corpos no município de Mallama, onde ocorreu a tragédia.
Dos feridos, oito tiveram alta hospitalar e dois foram encaminhados para centros médicos em Pasto, a capital do departamento.
O deslizamento de terra destruiu duas casas e afetou um estabelecimento comercial.
Quatro famílias de outras três casas atingidas foram retiradas para abrigos providenciados pelo governo de Nariño.
Os esforços de busca e salvamento prosseguem, e os sobrevoos por aeronaves estão sendo feitos, enquanto geólogos e engenheiros continuam a avaliar os danos causados a outras casas.

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