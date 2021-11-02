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Chuva causa deslizamentos e interdita estrada no interior de Santa Teresa

Acumulado de chuvas em Santa Teresa foi de 55.32 milímetros nas últimas 24 horas; uma idosa precisou sair de casa
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 nov 2021 às 18:41

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 18:41

Deslizamento de terra fez rocha obstruir estrada no interior de Santa Teresa Crédito: Defesa Civil
As fortes chuvas que têm atingido o Espírito Santo neste feriadão de Finados e deixado estragos por todo o Estado também causaram prejuízos em Santa Teresa, na Região Noroeste, nesta terça-feira (2). Segundo a Defesa Civil do município, uma idosa está desalojada e uma estrada no interior do município foi fechada após um deslizamento.
Dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) mostram que o acumulado de chuvas em Santa Teresa foi de 55.32 mm nas últimas 24 horas. O risco para possíveis movimentos de massa, ou seja, deslizamentos, é classificado como moderado pelo órgão.
De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Santa Teresa, Rodrigo Moschem Carretta, um deslizamento aconteceu sobre um muro de contenção, no bairro Vila Nova, mas não deixou feridos nem desalojados ou desabrigados. A retirada do material vai acontecer após a estiagem. Um segundo deslizamento aconteceu atrás de uma residência em área rural, em Alto São Lourenço. Por precaução, a idosa que residia no local foi acolhida na casa de familiares.

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Além disso, aconteceu outro deslizamento de rocha que interditou uma estrada da comunidade de Santo Anselmo, no distrito de 25 de Julho, que liga duas propriedades. Uma equipe da Secretaria de Obras foi ao local. A retirada da rocha está programada para esta quarta-feira (3), devido à necessidade de máquinas pesadas. O fluxo no local não foi interrompido devido à existência de uma via alternativa.

Diferença entre desalojado e desabrigado

Desalojado: pessoa que foi afetada pelo desastre e precisou sair do imóvel temporariamente. Ela pode ser abrigada casa de familiares, amigos ou vizinhos até que a situação seja normalizada.

Desabrigado: pessoa afetada pelo desastre que precisou sair do imóvel e não tem onde ficar. Sendo assim, é encaminhada a um abrigo temporário provido pelo governo.

Entenda

Fonte: Defesa Civil
Chuva forte deixa 20 desalojados em Santa Maria de Jetibá Crédito: Diulia Berger

21 DESALOJADOS NO ES

O último Boletim Extraordinário da Defesa Civil mostra que até às 17h desta terça-feira (2), o Estado tinha 21 desalojados. 20 são de Santa Maria de Jetibá, vítimas de um alagamento ocorrido nas ruas do Centro da cidade.
Já Santa Teresa tem uma pessoa nesta situação, a idosa que foi abrigada na casa de familiares devido ao deslizamento próximo à sua residência. 

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