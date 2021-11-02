Chuva em João Neiva: rios transbordam e muro de arrimo desaba sobre casa

Após madrugada de forte chuva em João Neiva, um muro de arrimo desabou sobre uma casa nesta terça-feira (2). Quatro pessoas dormiam na hora do desmoronamento da estrutura e, felizmente, não se feriram.
Segundo apuração da repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, os ocupantes da casa conseguiram sair do local passando por baixo dos escombros.
RIOS TRANSBORDARAM
Segundo a Defesa Civil Municipal, os rios Piraqueaçu e Clotário, que se cruzam dentro da cidade, transbordaram na madrugada desta terça-feira (2). Foram registrados alagamentos em residências no Centro da cidade e no bairro Vila Nova.
Chuva causa danos em João Neiva
A Secretaria de Assistência Social ainda faz um levantamento de possíveis desalojados e desabrigados na cidade. Os níveis dos rios seguem baixando, mas a Defesa Civil continua monitorando a situação.