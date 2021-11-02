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#ChuvaNoES

Chuva em João Neiva: rios transbordam e muro de arrimo desaba sobre casa

Segundo a Defesa Civil, alagamentos foram registrados em alguns pontos da cidade, mas a ocorrência de maior gravidade foi a casa atingida por muro de arrimo
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 nov 2021 às 13:11

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 13:11

Muro de arrimo desaba sobre casa em João Neiva Crédito: Defesa Civil
Após madrugada de forte chuva em João Neiva, um muro de arrimo desabou sobre uma casa nesta terça-feira (2). Quatro pessoas dormiam na hora do desmoronamento da estrutura e, felizmente, não se feriram. 
Segundo apuração da repórter Gabriela Fardin, da TV Gazeta Noroeste, os ocupantes da casa conseguiram sair do local passando por baixo dos escombros.

RIOS TRANSBORDARAM

Segundo a Defesa Civil Municipal, os rios Piraqueaçu e Clotário, que se cruzam dentro da cidade, transbordaram na madrugada desta terça-feira (2). Foram registrados alagamentos em residências no Centro da cidade e no bairro Vila Nova.

Chuva causa danos em João Neiva

A Secretaria de Assistência Social ainda faz um levantamento de possíveis desalojados e desabrigados na cidade. Os níveis dos rios seguem baixando, mas a Defesa Civil continua monitorando a situação.

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