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#ChuvaNo ES

ES recebe mais um alerta para chuvas fortes e ventos de até 100 km/h

De cor laranja, o segundo na escala de maior risco, o alerta é válido para 48 cidades capixabas até a quarta-feira (3)
Emanuel Vargas da Silva

Emanuel Vargas da Silva

Publicado em 

02 nov 2021 às 11:08

Publicado em 02 de Novembro de 2021 às 11:08

O Espírito Santo, que já é atingido por fortes chuvas desde a última sexta-feira (29), recebeu um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. De cor laranja, o segundo na escala de maior risco, o aviso indica chuvas volumosas em boa parte do território capixaba, com possibilidade de ventos fortes, que podem chegar aos 100 km/h. O alerta é válido até quarta-feira (3).

CIDADES EM ALERTA LARANJA

  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alto Rio Novo
  5. Baixo Guandu
  6. Barra de São Francisco
  7. Boa Esperança
  8. Brejetuba
  9. Colatina
  10. Conceição da Barra
  11. Conceição do Castelo
  12. Domingos Martins
  13. Ecoporanga
  14. Fundão
  15. Governador Lindenberg
  16. Ibatiba
  17. Ibiraçu
  18. Irupi
  19. Itaguaçu
  20. Itarana
  21. Iúna
  22. Jaguaré
  23. João Neiva
  24. Laranja da Terra
  25. Linhares
  26. Mantenópolis
  27. Marilândia
  28. Montanha
  29. Mucurici
  30. Muniz Freire
  31. Nova Venécia
  32. Pancas
  33. Pedro Canário
  34. Pinheiros
  35. Ponto Belo
  36. Rio Bananal
  37. Santa Leopoldina
  38. Santa Maria de Jetibá
  39. Santa Teresa
  40. São Domingos do Norte
  41. São Gabriel da Palha
  42. São Mateus
  43. São Roque do Canaã
  44. Serra
  45. Sooretama
  46. Venda Nova do Imigrante
  47. Vila Pavão
  48. Vila Valério

CIDADES COM MAIORES VOLUMES DE CHUVA

Dados divulgados pela Defesa Civil do Espírito Santo mostram que seis cidades ultrapassaram a expressiva marca de 100 milímetros de chuva entre as 6 horas da manhã de segunda (1) às 6 horas da manhã desta terça (2):
  1. Serra | 159 mm

  2. Aracruz | 153,4 mm

  3. Fundão | 147,4 mm

  4. Santa Maria de Jetibá | 117,9 mm

  5. Ibiraçu | 108,1 mm

  6. João Neiva | 105,4 mm

DOCUMENTO

Arquivos & Anexos

Boletim da Defesa Civil do ES | 02/11/2021

Confira na íntegra o documento divulgado pela Defesa Civil Estadual
Tamanho do arquivo: 437kb
Baixar

DEFESA CIVIL EM ALERTA MÁXIMO

A Defesa Civil Estadual anunciou que trabalha em "alerta máximo" para possibilidade de reflexos graves em decorrência da chuva expressiva. Oito cidades capixabas, sendo cinco delas da Região Metropolitana de Vitória, estão classificadas com "risco alto" para a possibilidade de deslizamento de terra.

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