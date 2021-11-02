ES recebe mais um alerta para chuvas fortes e ventos de até 100 km/h

O Espírito Santo, que já é atingido por fortes chuvas desde a última sexta-feira (29), recebeu um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet. De cor laranja, o segundo na escala de maior risco, o aviso indica chuvas volumosas em boa parte do território capixaba, com possibilidade de ventos fortes, que podem chegar aos 100 km/h. O alerta é válido até quarta-feira (3).
CIDADES EM ALERTA LARANJA
- Afonso Cláudio
- Água Doce do Norte
- Águia Branca
- Alto Rio Novo
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Boa Esperança
- Brejetuba
- Colatina
- Conceição da Barra
- Conceição do Castelo
- Domingos Martins
- Ecoporanga
- Fundão
- Governador Lindenberg
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Irupi
- Itaguaçu
- Itarana
- Iúna
- Jaguaré
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marilândia
- Montanha
- Mucurici
- Muniz Freire
- Nova Venécia
- Pancas
- Pedro Canário
- Pinheiros
- Ponto Belo
- Rio Bananal
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São Mateus
- São Roque do Canaã
- Serra
- Sooretama
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Pavão
- Vila Valério
CIDADES COM MAIORES VOLUMES DE CHUVA
Dados divulgados pela Defesa Civil do Espírito Santo mostram que seis cidades ultrapassaram a expressiva marca de 100 milímetros de chuva entre as 6 horas da manhã de segunda (1) às 6 horas da manhã desta terça (2):
- Serra | 159 mm
- Aracruz | 153,4 mm
- Fundão | 147,4 mm
- Santa Maria de Jetibá | 117,9 mm
- Ibiraçu | 108,1 mm
- João Neiva | 105,4 mm
DOCUMENTO
Arquivos & Anexos
Boletim da Defesa Civil do ES | 02/11/2021
Confira na íntegra o documento divulgado pela Defesa Civil Estadual
Tamanho do arquivo: 437kb
DEFESA CIVIL EM ALERTA MÁXIMO
A Defesa Civil Estadual anunciou que trabalha em "alerta máximo" para possibilidade de reflexos graves em decorrência da chuva expressiva. Oito cidades capixabas, sendo cinco delas da Região Metropolitana de Vitória, estão classificadas com "risco alto" para a possibilidade de deslizamento de terra.