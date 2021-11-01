Vídeo: chuva forte provoca estragos em Barra de São Francisco

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Uma chuva intensa que atingiu a localidade de Córrego Rio do Campo, zona rural de Barra de São Francisco , no Noroeste do Estado, na noite de domingo (31), causou estragos na região. Os danos causados só vieram a tona nesta segunda-feira (1º). Segundo a Defesa Civil do município, choveu 180 milímetros em cerca de uma hora e meia. O grande volume de água provocou deslizamentos, que atingiram uma casa e estradas da região. Uma ponte foi parcialmente destruída e deixou uma família ilhada.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Barra de São Francisco, Arimateia de Oliveira da Silva, uma família precisou ser retirada de casa após um barranco ceder e atingir a casa em que ela morava. Os cinco moradores estão abrigados na residência de parentes.

Chuva intensa causou estragos na localidade de Córrego Rio do Campo, em Barra de São Francisco. Crédito: Montagem | A Gazeta

Moradores de outra família ainda estão ilhados porque, segundo o coordenador do órgão, a cabeceira de uma ponte — que liga a estrada à localidade onde eles moram — foi destruída com o impacto da chuva. A Defesa Civil Municipal informou que esteve no local durante todo o dia e prestou atendimento aos atingidos.

Estradas também foram interditadas devido ao deslizamento. Caminhões e tratores da Prefeitura de Barra de São Francisco retiraram a terra que obstruía a passagem, e os agentes da Defesa Civil Municipal orientaram os motoristas sobre os riscos de deslizamento.