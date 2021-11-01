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180 mm em 1h30

Vídeo: chuva forte provoca estragos em Barra de São Francisco

Volume de chuva provocou deslizamentos, que atingiram uma casa e estradas na localidade de Córrego Rio do Campo. Uma ponte também foi parcialmente destruída e deixou uma família ilhada
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

01 nov 2021 às 20:28

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 20:28

Uma chuva intensa que atingiu a localidade de Córrego Rio do Campo, zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Estado,  na noite de domingo (31), causou estragos na região. Os danos causados só vieram a tona nesta segunda-feira (1º). Segundo a Defesa Civil do município, choveu 180 milímetros em cerca de uma hora e meia. O grande volume de água provocou deslizamentos, que atingiram uma casa e estradas da região. Uma ponte foi parcialmente destruída e deixou uma família ilhada.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Barra de São Francisco, Arimateia de Oliveira da Silva, uma família precisou ser retirada de casa após um barranco ceder e atingir a casa em que ela morava. Os cinco moradores estão abrigados na residência de parentes.
Chuva intensa causou estragos na localidade de Córrego Rio do Campo, em Barra de São Francisco. Crédito: Montagem | A Gazeta
Moradores de outra família ainda estão ilhados porque, segundo o coordenador do órgão, a cabeceira de uma ponte — que liga a estrada à localidade onde eles moram — foi destruída com o impacto da chuva. A Defesa Civil Municipal informou que esteve no local durante todo o dia e prestou atendimento aos atingidos.
Estradas também foram interditadas devido ao deslizamento. Caminhões e tratores da Prefeitura de Barra de São Francisco retiraram a terra que obstruía a passagem, e os agentes da Defesa Civil Municipal orientaram os motoristas sobre os riscos de deslizamento.
A Defesa Civil Municipal informou ainda que deve voltar ao Córrego Rio do Campo nesta terça-feira (2), para continuar os trabalhos de limpeza. O órgão disse que já acionou a prefeitura para realizar a obra de reconstrução da ponte.

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