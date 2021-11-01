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Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo

As chuvas que vêm atingindo o ES são causadas pela atuação de um ciclone subtropical que se formou na costa da região Sudeste do país, segundo o Climatempo
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

01 nov 2021 às 16:49

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 16:49

Em mais um dia de tempo instável no Espírito Santo, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de novas chuvas intensas no Estado, acompanhadas de ventos fortes, que podem chegar aos 100 km/h. O aviso de perigo, na cor laranja — o segundo na escala de maior risco — é válido até a manhã de terça-feira (2), Dia de Finados, podendo ser prorrogado.
Em meio a feriadão, chuva forte alaga ruas em Guriri
Fortes chuvas deixaram ruas alagadas em São Mateus Crédito: Rafael Verly 

CICLONE SUBTROPICAL

As chuvas que vêm atingindo o Espírito Santo desde a última sexta-feira (29) são causadas pela atuação de um ciclone subtropical que se formou na costa da região Sudeste do país. A informação é do portal Climatempo, que indica ainda que as precipitações no Estado devem ganhar força ao longo do dia e chegar a grandes volumes.

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