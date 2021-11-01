Inmet emite alerta de chuvas intensas para o Espírito Santo

Em mais um dia de tempo instável no Espírito Santo, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de novas chuvas intensas no Estado, acompanhadas de ventos fortes, que podem chegar aos 100 km/h. O aviso de perigo, na cor laranja — o segundo na escala de maior risco — é válido até a manhã de terça-feira (2), Dia de Finados, podendo ser prorrogado.