Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Deu até para pescar

Com turistas no feriadão, Guriri tem ruas alagadas por causa da chuva

A reportagem da TV Gazeta Norte esteve no local e constatou os estragos deixados pela grande quantidade de chuva que caiu no local
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 nov 2021 às 13:24

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 13:24

Em meio a feriadão, chuva forte alaga ruas em Guriri
Aposentado Sebastião Faioli aproveita a rua alagada para pescar Crédito: Rafael Verly | TV Gazeta Norte
Quem escolheu passar o feriado no balneário de Guriri, em São MateusNorte do Espírito Santo, esperava sol, mas acabou recebendo tempo fechado e ruas alagadas. Segundo dados do Cemaden, o município teve o sétimo maior acumulado de chuva no Estado nas últimas 24 horas, registrando 41 mm. A reportagem da TV Gazeta Norte esteve na região e constatou os estragos deixados pela grande quantidade de chuva que caiu no local. 
Os alagamentos nas ruas de Guriri são frequentes. Em outubro, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, a prefeitura divulgou nota afirmando que, no dia seguinte, reuniria a equipe de engenharia, para fazer um projeto e acabar de vez com o problema.
A chuva voltou e os alagamentos continuaram. Na Avenida Esbertalina, uma das principais do balneário, a prefeitura teve que usar uma bomba para tentar retirar a água acumulada.
O aposentado Sebastião Faioli aproveitou até para tentar pescar. "Aqui toda vez que chove é desse jeito. Moro aqui há 28 anos. Eu acho que o povo também colabora muito com a sujeira, né? A gente tem que fazer a parte da gente", contou à reportagem. 

Em meio a feriadão, chuva forte alaga ruas em Guriri

CENTRO DE SÃO MATEUS

No Centro de São Mateus, a situação ficou ainda pior. Com a força da chuva, muitas ruas foram alagadas e amanheceram interditadas na manhã desta segunda-feira (1º).
 As águas reviraram e acabaram soltando muitos blocos. Com isso, quem precisou chegar em casa na noite deste domingo (31) teve dificuldade. "Toda que vez que chove às vezes até entra água na casa da minha tia. Ontem ficamos quase duas horas parados aguardando a água abaixar para entrar em casa", contou a auxiliar de produção Mariana Pereira. 

PREFEITURA NÃO RESPONDE QUESTIONAMENTOS

A reportagem da TV Gazeta Norte procurou a Prefeitura de São Mateus, para saber se há algum projeto em execução, mas não obteve retorno.
*Com informações de Rosi Bredofw, da TV Gazeta Norte

Veja Também

Prefeito teria recebido até 20% de propina em obra de passarela em Guriri, diz PF

Filipe Fantin e Fernanda Pádua se apresentam em Guriri na segunda-feira (20/09)

Casaca faz shows com vocalista do Maskavo em Guriri e Vila Velha

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES São Mateus
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados