Com turistas no feriadão, Guriri tem ruas alagadas por causa da chuva

Aposentado Sebastião Faioli aproveita a rua alagada para pescar Crédito: Rafael Verly | TV Gazeta Norte

TV Gazeta Norte esteve na região e constatou os estragos deixados pela grande quantidade de chuva que caiu no local. Quem escolheu passar o feriado no balneário de Guriri, em São Mateus Norte do Espírito Santo , esperava sol, mas acabou recebendo tempo fechado e ruas alagadas. Segundo dados do Cemaden, o município teve o sétimo maior acumulado de chuva no Estado nas últimas 24 horas, registrando 41 mm. A reportagem daesteve na região e constatou os estragos deixados pela grande quantidade de chuva que caiu no local.

Os alagamentos nas ruas de Guriri são frequentes. Em outubro, no feriado de Nossa Senhora Aparecida, a prefeitura divulgou nota afirmando que, no dia seguinte, reuniria a equipe de engenharia, para fazer um projeto e acabar de vez com o problema.

A chuva voltou e os alagamentos continuaram. Na Avenida Esbertalina, uma das principais do balneário, a prefeitura teve que usar uma bomba para tentar retirar a água acumulada.

O aposentado Sebastião Faioli aproveitou até para tentar pescar. "Aqui toda vez que chove é desse jeito. Moro aqui há 28 anos. Eu acho que o povo também colabora muito com a sujeira, né? A gente tem que fazer a parte da gente", contou à reportagem.

Em meio a feriadão, chuva forte alaga ruas em Guriri

CENTRO DE SÃO MATEUS

No Centro de São Mateus, a situação ficou ainda pior. Com a força da chuva, muitas ruas foram alagadas e amanheceram interditadas na manhã desta segunda-feira (1º).

As águas reviraram e acabaram soltando muitos blocos. Com isso, quem precisou chegar em casa na noite deste domingo (31) teve dificuldade. "Toda que vez que chove às vezes até entra água na casa da minha tia. Ontem ficamos quase duas horas parados aguardando a água abaixar para entrar em casa", contou a auxiliar de produção Mariana Pereira.

PREFEITURA NÃO RESPONDE QUESTIONAMENTOS

A reportagem da TV Gazeta Norte procurou a Prefeitura de São Mateus, para saber se há algum projeto em execução, mas não obteve retorno.