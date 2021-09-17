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Para curtir

Filipe Fantin e Fernanda Pádua se apresentam em Guriri na segunda-feira (20/09)

Programação também contará com show de comédia "E aí, testou?"; confira a agenda cultural

Publicado em 

17 set 2021 às 19:34

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 19:34

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Envie os dados para a gente (nome do evento; horário; atrações; local e link da transmissão [youtube, instagram, zoom e etc]; local de contribuição [picpay ou conta]; telefone ou link para informações). Nosso e-mail é [email protected]

Liberação de eventos presenciais

Segundo o Governo do Estado, shows estão permitidos com limite máximo de até 600 pessoas respeitando as regras de distanciamento e a capacidade de ocupação do espaço (50% da ocupação permitida no Alvará do Corpo de Bombeiros); mais detalhes aqui.

PARA CURTIR 

Filipe Fantin e Fernanda Pádua

O casal se apresenta a partir das 22h, no Let's Guriri (R. Horácio Barbosa Alves, 1530, Guriri, São Mateus). Ingresso: R$ 20 (térreo, lote 1); R$ 40 (camarote, lote 1). Venda: no Buxixo Bazar (Rua Monsenhor Guilherme Schimitz, 318, Sernamby, São Mateus); na Capitão Cervejaria (Rua Horácio Barbosa Alves Número 1412 Sul, Guriri, São Mateus); e na bilheteria da Let's 1h antes do evento. 

TEATRO

E Aí, Testou?

Show de comédia com participação de 10 humoristas testando piadas. A partir das 20h30, no Vix Comedy Club (R. Sete de Setembro, 269, Centro, Vitória). Ingresso: R$ 5. Venda: no site vixcomedyclub.com.br. Classificação: 14 anos. 

EXPOSIÇÕES 

Mãos que Alimentam

Exposição fotográfica com 28 painéis de fotos que retratam o agronegócio capixaba e foram publicadas nas edições da revista Conexão Safra. Temporada: 1º a 30 de setembro. Local: Shopping Vitória, em frente a Riachuelo, no 1º piso (Av. Américo Buaiz, 200, A 15, Enseada do Suá, Vitória). Entrada franca. 

Hapticus Silvestris

Exposição presencial da artista Flávia Arruda com imersão sensorial na Mata Atlântica através de instalações, fotografias e sons.  Local: Galeria Homero Massena (Rua Pedro Palácios, 99, Centro, Vitória). Visitação: 24 de agosto a 23 de outubro, segunda a sexta, das 9h às 18h; sábados, das 13h às 17h. 

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