Casaca faz shows com vocalista do Maskavo em Guriri e Vila Velha

A banda Casaca Crédito: Divulgação

Uma parceria que vai render dois shows e bastante novidade em 2021. Neste fim de semana, a banda Casaca recebe o vocalista do Maskavo, Marceleza, para duas apresentações: uma em Guriri, nesta sexta (27), e outra em Vila Velha, no sábado (28).

Segundo o vocalista do Casaca, Renato Casanova, "serão encontros para celebrar mais uma parceria com Marceleza, o reggae, o pop, o rap e o congo, estilos musicais sempre abraçados pelos capixabas".

Marceleza vai participar de pelo menos seis momentos nos shows, entre músicas do grupo capixaba e do Maskavo. E uma das canções será especial: o vocalista vai cantar “Do Teu Jeito”, composição de Casanova que estará no disco com músicas inéditas do Casaca.

Por sinal, a obra já está em produção e contará com 13 faixas no total. Ainda sobre as novidades do Casaca, a banda prepara material extenso para 2021 e 2022: o novo álbum, parcerias de peso no cenário nacional, como o próprio Marceleza, clipes, linguagem digital atualizada e uma renovação da música capixaba.

APRESENTAÇÕES

As apresentações acontecem na sexta (27), no Planet Rock Pub, em Guriri, São Mateus, a partir das 19h, com abertura de Samuca 05; e no restaurante Santo Congo, neste sábado (28), também a partir das 19h, na Barra do Jucu, Vila Velha, berço do Casaca. O encontro de Vila Velha ainda terá shows de Rosa Chá, Samuca 05 e MiQ.

Os eventos no Santo Congo e no Planet Rock respeitarão todas as medidas determinadas pelo Governo do Estado neste momento de pandemia de Covid-19, como o limite de público de 300 pessoas.

*Com informações da assessoria de imprensa

SERVIÇO