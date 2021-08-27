Casaca faz shows com vocalista do Maskavo em Guriri e Vila Velha

Uma parceria que vai render dois shows e bastante novidade em 2021. Neste fim de semana, a banda Casaca recebe o vocalista do Maskavo, Marceleza, para duas apresentações: uma em Guriri, nesta sexta (27), e outra em Vila Velha, no sábado (28).
Segundo o vocalista do Casaca, Renato Casanova, "serão encontros para celebrar mais uma parceria com Marceleza, o reggae, o pop, o rap e o congo, estilos musicais sempre abraçados pelos capixabas".
Marceleza vai participar de pelo menos seis momentos nos shows, entre músicas do grupo capixaba e do Maskavo. E uma das canções será especial: o vocalista vai cantar “Do Teu Jeito”, composição de Casanova que estará no disco com músicas inéditas do Casaca.
Por sinal, a obra já está em produção e contará com 13 faixas no total. Ainda sobre as novidades do Casaca, a banda prepara material extenso para 2021 e 2022: o novo álbum, parcerias de peso no cenário nacional, como o próprio Marceleza, clipes, linguagem digital atualizada e uma renovação da música capixaba.
APRESENTAÇÕES
As apresentações acontecem na sexta (27), no Planet Rock Pub, em Guriri, São Mateus, a partir das 19h, com abertura de Samuca 05; e no restaurante Santo Congo, neste sábado (28), também a partir das 19h, na Barra do Jucu, Vila Velha, berço do Casaca. O encontro de Vila Velha ainda terá shows de Rosa Chá, Samuca 05 e MiQ.
Os eventos no Santo Congo e no Planet Rock respeitarão todas as medidas determinadas pelo Governo do Estado neste momento de pandemia de Covid-19, como o limite de público de 300 pessoas.
*Com informações da assessoria de imprensa
SERVIÇO
- CASACA COM MARCELEZA, DO MASKAVO
- Sexta: A partir das 19h, no Planet Rock Pub - Avenida Esbertalina Barbosa Damiani, 282, , em Guriri, São Mateus. Ingressos: 40 (antecipado); R$ 70 (na porta); R$ 200 (mesa para quatro pessoas). Contato para comprar: Kolé Produções (27) 9 9862-3823
- Sábado: A partir das 19h, no Espaço de eventos do restaurante Santo Congo - Rua Vasco Coutinho, 42, Barra do Jucu, Vila Velha. Ingressos: R$ 30 (antecipado); R$ 50 (na porta). Contato para comprar: Kolé Produções: (27) 9 9862-3823