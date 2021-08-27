Festival da Tilápia movimenta a Lagoa Juara, na Serra, com comida e música

Pratos do Festival da Tilápia, realizado na Lagoa Juara, em Jacaraípe, na Serra Crédito: Facebook/Associação de Pescadores da Lagoa do Juara

A tilápia será a principal atração de um festival às margens da Lagoa Juara, em Jacaraípe, na Serra, neste fim de semana. Associação de produtores, artesãos e restaurantes locais se uniram para realizar o Festival da Tilápia 2021, que contará com a venda de pratos, produtos in natura e shows neste sábado (28) e domingo (29). O evento tem apoio da Prefeitura da Serra e contará com protocolos de prevenção à Covid-19.

A gastronomia é um grande atrativo da região. Os restaurantes oferecem um cardápio variado em que o peixe é a estrela, mostrando sua versatilidade na gastronomia. A tilápia será servida como isca, moqueca, em posta, como bolinho e recheando pasteis. Haverá ainda a venda a tilápia "in natura".

Segundo a assessoria do festival, tudo acontecerá em volta da lagoa, que terá os restaurantes oferecendo pratos com a iguaria, barraquinhas de artesanato e de venda do peixe, além de um palco que receberá quatro shows distribuídos nos dois dias. Inclusive, o serviço de pedalinho para passeio no lago estará disponível aos visitantes.

A música fica por conta dos shows de Vix Trio Pop Jazz e Bárbara Greco, com forró pé de serra, no sábado (28). Já no domingo (29), samba e pagode com o grupo Sem Medida, e sertanejo e pop com a Banda Via Aérea, às 14h.

Barbara Greco em foto de divulgação da música Nossa História Crédito: Divulgação

Vale lembrar que eventos em locais fechados com até 300 pessoas – desde que este número seja metade do que o espaço comporta –, mantendo o distanciamento e uso de máscara e álcool em gel estão liberados pelo Governo do Estado.

Secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer (Setur), Thiago Carreiro explica que este é um dos primeiros eventos de retomada no município e estima que ele será um incentivo para o turismo no verão, quando acredita que haverá um melhor controle da pandemia.

"Quem conhecer agora, com certeza irá voltar no verão e trazer a família e amigos. É uma oportunidade de fazer um passeio nos pedalinhos e provar da culinária local e visitar o centro de artesanato da lagoa. Se a família quiser estender o passeio vale visitar a vila das artes, também em Jacaraípe e conhecer a casa de pedra e os diversos ateliês da vila", afirmou.

A LAGOA

Com 6 quilômetros de extenção, a Lagoa do Juara está situada em Jacaraípe, no município de Serra, e é conhecida pela produção desse peixe originário da África. O local abriga 156 tanques de produção do peixe, que se tornou a principal fonte de renda de muitos moradores da região.

Para chegar ao local, o visitante passa pela Av. Abido Saad e entra na Av. Minas Gerais. Siga por ela, que se torna Av. Hilário Soneghet, mantenha reto na Rua Américo Oliveira, vire à esquerda na Rua São Paulo e permaneça na via até a lagoa.

*Com informações da assessoria do festival e da Prefeitura da Serra

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