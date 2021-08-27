Corrupção é tema de peça em cartaz no fim de semana, em Vitória

Peça "Juiz de paz na roça", do Grupo de Teatro Arte Oficina, de Vitória Crédito: Lara Santana/Divulgação

Uma comédia escrita em 1833 pelo dramaturgo Martins Pena foi a inspiração do diretor Abel Santana para o seu novo espetáculo, “Juiz de paz na roça”. Ele será apresentado neste sábado (28) e domingo (29), na Sala Abel Santana, em Vitória.

A peça teatral destaca críticas às convenções sociais e satiriza a figura dos juízes e políticos no Brasil do século XIX. "Poder adaptar essa obra clássica, uma comédia foi um prazer", explica o diretor, que completa: "Depois de uma temporada de notícias tristes e um futuro ainda cheio de insegurança, a garantia de dar boas risadas está assegurada".

O espetáculo é o primeiro que será apresentado de forma presencial, após o período crítico da pandemia, em que os espaços culturais se mantiveram fechados. Os ingressos já estão à venda no www.sympla.com.br e custam R$38.

A comédia se passa na pacata cidade de Bom Jesus das Antas, que dá uma movimentada com a chegada de um juiz de paz que aparece para resolver diversas questões que afligem os moradores. O problema é o caráter duvidoso desta autoridade, que se aproveita da sua credibilidade e da ingenuidade da população para enriquecer e usurpar os habitantes do local, que veem nele alguém que pode resolver os diversos problemas da comunidade.

Peça "Juiz de paz na roça", do Grupo de Teatro Arte Oficina, de Vitória Crédito: Lara Santana/Divulgação

O elenco é formado pelos artistas do Grupo de Teatro Arte Oficina e Oficina de Atores Abel Santana, que também assinam a produção do espetáculo. Em cena, Nathiana Karenina, Matheus Ribeiro, Vânia Cunha, Deise Freitas, Delza Marim, Manuela Bravim, Viviane Cardoso, Grasie Fink, Sammy Moreira, Mateus Fosther, Kelvin Brandão, Lorran Nascimento, Letícia Carvalho e Abel Santana.

"Embora a inspiração desta peça seja um texto tão antigo, escrito em 1833, não podemos negar que é mais atual do que nunca. Com humor são relatadas as situações vividas na fictícia cidade. Tenho certeza de que vai gerar uma identificação com a realidade de corrupção que muitos conhecem", declara Abel.

Para segurança do público, elenco e funcionários do espaço cultural, serão tomadas medidas de segurança contra o coronavírus, como plateia reduzida (apenas 50% da capacidade do local), medição da temperatura de todas as pessoas presentes no espaço, distanciamento, elenco com máscaras, entre outras.

*Com informações da assessoria de imprensa

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