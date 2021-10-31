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Previsão do tempo

Feriadão de Finados no ES será com chuva forte e trovoadas

Inmet, Defesa Civil Estadual e Incaper preveem chuva no Estado durante todo o feriado; veja os detalhes

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 19:46

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

31 out 2021 às 19:46
Chuva em Vitória nesta quarta-feira (20)
Tempo chuvoso deve permanecer no Espírito Santo pelo menos até terça-feira (2) Crédito: Carlos Alberto Silva
Como de costume, o feriado de Finados no Espírito Santo será de chuva forte. É o que atesta a previsão do tempo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) e da Defesa Civil Estadual.
Neste domingo (31), o Inmet emitiu dois novos alertas para chuvas fortes com perigo potencial para todo o Estado. O aviso é válido até esta segunda-feira (1º).
A Defesa Civil Estadual também divulgou um boletim meteorológico, que aponta previsão de que a segunda-feira (1º) registrará chuva a qualquer hora, em todas as regiões, podendo ser moderada e forte em diversos trechos do Espírito Santo, com destaque para áreas do centro capixaba e da Grande Vitória. A temperatura também deve cair.
Já o Incaper destaca que a instabilidade ganha força neste primeiro dia de novembro no Espírito Santo e afirma que a segunda-feira (1º) será de variação de nuvens e previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde por toda a metade sul (inclusive na Grande Vitória) e no oeste capixaba.
Nas demais áreas do Estado, previsão de chuva ocasional à noite. O vento sopra com até moderada intensidade por toda a faixa litorânea, podendo ocorrer algumas rajadas entre o litoral sul e a Grande Vitória.
O Incaper ainda acrescenta que a instabilidade continua na terça-feira (2), dia do feriado de Finados. Há previsão de pancadas de chuvas com trovoadas para todas as regiões do Estado.
O vento sopra com até moderada intensidade por toda a faixa litorânea, podendo ocorrer algumas rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.

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SEMPRE CHOVE NO FERIADO DE FINADOS?

Representando a tristeza das pessoas que perderam entes queridos, a chuva no Dia de Finados também serviria para lavar toda a mágoa atrelada à data, dedicada àqueles que já faleceram. A partir dessas duas analogias é que teria surgido a lenda de que sempre chove neste feriado nacional. Mas será verdade?
Em 2018, o Incaper fez um levantamento da série histórica de precipitação em Vitória, considerando o dia 2 de novembro de cada ano. Por meio dele, os técnicos perceberam que em apenas 19 dos últimos 40 anos, de fato, choveu no Feriado de Finados, na Capital – apesar de novembro ser o segundo mês mais chuvoso no Estado.

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