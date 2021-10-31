Feriadão de Finados no ES será com chuva forte e trovoadas

Tempo chuvoso deve permanecer no Espírito Santo pelo menos até terça-feira (2) Crédito: Carlos Alberto Silva

A Defesa Civil Estadual também divulgou um boletim meteorológico, que aponta previsão de que a segunda-feira (1º) registrará chuva a qualquer hora, em todas as regiões, podendo ser moderada e forte em diversos trechos do Espírito Santo, com destaque para áreas do centro capixaba e da Grande Vitória. A temperatura também deve cair.

Já o Incaper destaca que a instabilidade ganha força neste primeiro dia de novembro no Espírito Santo e afirma que a segunda-feira (1º) será de variação de nuvens e previsão de pancadas de chuva com trovoadas a partir da tarde por toda a metade sul (inclusive na Grande Vitória) e no oeste capixaba.

Nas demais áreas do Estado, previsão de chuva ocasional à noite. O vento sopra com até moderada intensidade por toda a faixa litorânea, podendo ocorrer algumas rajadas entre o litoral sul e a Grande Vitória.

O Incaper ainda acrescenta que a instabilidade continua na terça-feira (2), dia do feriado de Finados. Há previsão de pancadas de chuvas com trovoadas para todas as regiões do Estado.

O vento sopra com até moderada intensidade por toda a faixa litorânea, podendo ocorrer algumas rajadas entre o litoral sul e o metropolitano.

SEMPRE CHOVE NO FERIADO DE FINADOS?

Representando a tristeza das pessoas que perderam entes queridos, a chuva no Dia de Finados também serviria para lavar toda a mágoa atrelada à data, dedicada àqueles que já faleceram. A partir dessas duas analogias é que teria surgido a lenda de que sempre chove neste feriado nacional. Mas será verdade?