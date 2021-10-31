AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Boletim

Veja as cidades onde mais choveu no ES nas últimas 24 horas

Confira as cidades que estão sob alerta de risco de deslizamentos

Publicado em 31 de Outubro de 2021 às 20:21

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

31 out 2021 às 20:21
Igreja Matriz de Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo
Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, foi município que registrou maior volume de chuva nas últimas 24 horas Crédito: Carla Cristina Silva/ Assembleia Legislativa
Um boletim divulgado na tarde deste domingo (31) pela Defesa Civil Estadual mostra que Água Doce do NorteSão MateusJoão NeivaAracruz e Rio Bananal foram os municípios do Espírito Santo que registraram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas. Veja os detalhes:
  1. Água Doce Do Norte - 96,20 milímetros
  2. São Mateus - 60,40 milímetros
  3. João Neiva - 48,10 milímetros
  4. Aracruz - 47.28 milímetros
  5. Rio Bananal - 46,80 milímetros.
Viana, Guarapari, Cariacica, Vitória, Piúma e Água Doce do Norte estão sob alerta de risco de movimento de massa, como deslizamentos.
Na tarde deste domingo (31), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu novos alertas de chuvas com perigo potencial para todo o território capixaba.
Ao contrário do boletim divulgado mais cedo pela Defesa Civil Estadual, o novo relatório mostra que, agora, o Espírito Santo não tem nenhuma pessoa desalojada ou desabrigada. Também não há informação de interdições em rodovias federais e estaduais devido às chuvas.

Veja Também

Feriadão de Finados no ES será com chuva forte e trovoadas

ES recebe novo alerta de chuvas intensas com ventos de até 100 km/h

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz chuva Chuva no ES João Neiva Rio Bananal São Mateus Água Doce do Norte
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Almoço prático: 5 receitas saudáveis e fáceis de fazer para facilitar o dia a dia
Imagem de destaque
Brasil seria 2º país com maiores tarifas dos EUA se Trump confirmar novo tarifaço
Imagem de destaque
Menopausa induzida: conheça as causas e os impactos na saúde da mulher

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados