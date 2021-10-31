Veja as cidades onde mais choveu no ES nas últimas 24 horas

Água Doce do Norte, no Noroeste do Espírito Santo, foi município que registrou maior volume de chuva nas últimas 24 horas

Viana, Guarapari, Cariacica, Vitória, Piúma e Água Doce do Norte estão sob alerta de risco de movimento de massa, como deslizamentos.

Ao contrário do boletim divulgado mais cedo pela Defesa Civil Estadual, o novo relatório mostra que, agora, o Espírito Santo não tem nenhuma pessoa desalojada ou desabrigada. Também não há informação de interdições em rodovias federais e estaduais devido às chuvas.