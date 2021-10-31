Veja as cidades onde mais choveu no ES nas últimas 24 horas

Um boletim divulgado na tarde deste domingo (31) pela Defesa Civil Estadual mostra que Água Doce do Norte, São Mateus, João Neiva, Aracruz e Rio Bananal foram os municípios do Espírito Santo que registraram os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas. Veja os detalhes:
- Água Doce Do Norte - 96,20 milímetros
- São Mateus - 60,40 milímetros
- João Neiva - 48,10 milímetros
- Aracruz - 47.28 milímetros
- Rio Bananal - 46,80 milímetros.
Viana, Guarapari, Cariacica, Vitória, Piúma e Água Doce do Norte estão sob alerta de risco de movimento de massa, como deslizamentos.
Ao contrário do boletim divulgado mais cedo pela Defesa Civil Estadual, o novo relatório mostra que, agora, o Espírito Santo não tem nenhuma pessoa desalojada ou desabrigada. Também não há informação de interdições em rodovias federais e estaduais devido às chuvas.