Finados: veja o que abre e o que fecha no feriado na Grande Vitória
O feriado de 2 de novembro, Dia de Finados, assim como outros durante o ano, mexe com a rotina das pessoas, visto que muitos serviços não funcionam ou têm expediente em horários especiais. Para que a população possa de programar com a aproximação da data, A Gazeta preparou uma lista contento informações sobre a abertura de bancos, supermercados e shoppings, incluindo horários de abertura e fechamento desses estabelecimentos. Confira:
BANCOS
BANESTES
- Segunda-feira (1º): Instituição informou que as unidades funcionarão normalmente na véspera do feriado, exceto as localizadas no interior de repartições públicas estaduais — por conta do Dia do Servidor Público.
- Terça-feira (2): Agências do Banestes e a rede de correspondentes Banesfácil estarão fechadas. É possível realizar os serviços bancários pelo smartphone, computador e caixas eletrônicos.
BANCO DO BRASIL
- Segunda-feira (1º): Agências funcionam, mantendo as atividades operacionais para assegurar os serviços de compensação, abastecimento dos Terminais Automáticos de Autoatendimento (TAAs), funcionamento das salas de autoatendimento e a prestação dos serviços bancários exclusivamente para os casos emergenciais e inadiáveis
- Terça-feira (2): Não haverá expediente
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
- Segunda-feira (1º): Agências funcionam normalmente
- Terça-feira (2): Não haverá atendimento nas agências bancárias. O autoatendimento ficará disponível aos clientes. A Caixa orienta os clientes a acessarem os canais digitais do banco, como os Aplicativos CaixaTem, Caixa Cartões, FGTS Caixa, Habitação Caixa, Internet Banking Caixa. O serviço de atendimento ao cliente pode ser acionado pelo número 0800.726.0101 e pelo WhatsApp - número 0800.104.0104
SUPERMERCADOS
Os supermercados do Espírito Santo terão funcionamento normal na segunda-feira (1º). Já na terça (2), Dia de Finados (2), as lojas estarão abertas das 8h às 18h, segundo a Associação Capixaba dos Supermercados. A Acaps explicou que a decisão foi tomada em uma convenção e vale para os estabelecimentos que não estão em shoppings, por exemplo. Horários alternativos que fogem do padrão seguem outros acordos.
OK SUPERATACADO E HIPERMERCADO
- Segunda-feira (1º): Todas as lojas funcionam em horário normal, das 8h às 22h
- Terça-feira (2): Funcionam das 8h às 18h: Ok Superatacado de Laranjeiras, na Serra; de Maracanã, em Cariacica; de Santos Dumont e Aribiri, em Vila Velha. Das 9h às 20h: Ok Hipermercado em Vitória e OK Superatacado do Shopping Moxuara. O Ok Superatacado de Linhares não funciona no feriado.
EXTRABOM, EXTRAPLUS E ATACADO VEM
- Segunda-feira (1º): Lojas funcionam normalmente
- Terça-feira (2): Lojas funcionam das 8h às 18h, exceto: ExtraCenter Guarapari: das 8h às 20h; Praia do Morro, Areia Preta, Atacado Vem Guarapari: das 7h às 20h; Atacado Vem BR: das 7h às 18h; Atacado Vem Vila Nova: das 7h às 20h; Atacado Vem Ceasa, Atacado Vem BR 101 Jardim Limoeiro, Atacado Vem ES-10: das 8h às 18h; Boulevard: das 10h às 21h; Plaza: das 8h às 19h
CARONE E SEMPRETEM
- Segunda-feira (1º): Unidades na Grande Vitória funcionam normalmente
- Terça-feira (2): Todas as lojas do Carone funcionam das 8h às 18h. Unidades do SempreTem adotam horários diferentes: em Jardim Limoeiro, na Serra, das 7h às 18h; em Guarapari e Cachoeiro, das 8h às 18h; a unidade de Linhares não funciona no feriado
PERIM
- Segunda-feira (1º): Lojas funcionam normalmente, das 8h às 22h
- Terça-feira (2): Todos os supermercados da rede funcionam das 8h às 18h
SHOPPINGS
SHOPPING VITÓRIA
- Segunda-feira (1º): Funciona normalmente, das 10h às 22h
- Terça-feira (2): Lojas funcionam das 14h às 21h, podendo estender o horário das 13h às 22h. A praça de alimentação funciona das 11h às 22h. O cinema funciona conforme horário das sessões. Informações sobre horários de academia e centro médico podem ser checadas pelos telefones (27) 30100-3277 e (27) 3182-1000, respectivamente.
SHOPPING JARDINS
- Segunda-feira (1º): Lojas abrem normalmente, das 9h às 21h. A lotérica funciona das 8h às 19h. Os restaurantes ficarão abertos das 9h às 22h. A torre médica terá atendimento das 7h às 20h. Cinema funciona conforme as sessões divulgadas
- Terça-feira (2): Lojas, lotéricas e torre médica não funcionam. Restaurantes abrem das 11h às 22h. O cinema funciona conforme as sessões anunciadas
SHOPPING VILA VELHA
- Segunda-feira (1º): Funciona normalmente, das 10h às 22h
- Terça-feira (2): Lojas abrem das 14h às 21h. A praça de alimentação funciona das 11h às 22h
SHOPPING NORTE SUL
- Segunda-feira (1º): Funciona normalmente, das 10h às 22h.
- Terça-feira (2): Lojas abrem das 13h às 19h. A praça de alimentação funciona das 11h às 21h. O cinema seguirá as sessões divulgadas
SHOPPINGS MOXUARA, MESTRE ÁLVARO, MONTSERRAT E PRAIA DA COSTA
- Foram procurados pela reportagem e, assim que houver retorno, as informações serão inseridas neste texto.
COMÉRCIO DE RUA
GLÓRIA
- Segunda-feira (1º): Lojas funcionarão das 9h às 18h
- Terça-feira (2): Lojas não abrem
- EXPEDITO GARCIA
- Segunda-feira (1º): Segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Cariacica, o funcionamento da Expedito Garcia na segunda-feira deve ser em horário normal.
- Terça-feira (2): Dia de Finados, há um viés de fechamento da maioria das lojas.
- LARANJEIRAS
- Segunda-feira (1º): Lojas funcionam normalmente, segundo a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) da Serra,
- Terça-feira (2): Maioria das lojas deve fechar