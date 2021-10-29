Finados: veja o que abre e o que fecha no feriado na Grande Vitória

O feriado de 2 de novembro, Dia de Finados, assim como outros durante o ano, mexe com a rotina das pessoas, visto que muitos serviços não funcionam ou têm expediente em horários especiais. Para que a população possa de programar com a aproximação da data, A Gazeta preparou uma lista contento informações sobre a abertura de bancos, supermercados e shoppings, incluindo horários de abertura e fechamento desses estabelecimentos. Confira: