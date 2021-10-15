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Dia do Servidor

ES altera calendário e servidores estaduais terão feriadão em novembro

A mudança vale também para os professores e alunos da rede estadual. Dia do Servidor será transferido para novembro

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 16:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2021 às 16:59
Vista do Palácio Anchieta. Cidade Alta, Vitória. Sede do Governo Estadual.
Fachada do Palácio Anchieta: mudança no calendário do serviço público estadual Crédito: Rodrigo Gavini
ES altera calendário e servidores estaduais terão feriadão em novembro
O governo do Espírito Santo decidiu transferir o feriado do Dia do Servidor, comemorado em 28 de outubro, para o dia 1º de novembro. A medida ainda será publicada no Diário Oficial do Estado.
O Dia do Servidor neste ano cairia em uma quinta-feira. Com a mudança, ele irá para a segunda (01/11), fazendo com que os servidores ganhem um feriadão entre sábado (30) e terça-feira, 2 de novembro, feriado de Finados.
Segundo o governo do Estado, a transferência vale para todos os órgãos estaduais, o que inclui os professores da rede pública estadual. Assim, o feriadão também vai valer para os alunos.

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