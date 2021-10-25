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Varejo

Feira no ES terá produtos de mais de 200 marcas com descontos de 70%

Serão 260 stands no Pavilhão de Carapina, na Serra, com mais de 12 segmentos de vestuário, roupa íntima e de banho, além de um destaque especial para a sessão que oferece produtos para o lar

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 16:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2021 às 16:47
Exagerado em 2019
Última edição presencial do Exagerado foi em 2019 Crédito: Gilberto Moulin/Divulgação
Espírito Santo recebe na próxima semana, entre os dias 3 e 7 de novembro, uma feira de varejo com milhares de produtos de marcas famosas à venda com mais de 70% de desconto. O Exagerado, que no passado aconteceu apenas em formato virtual, volta neste ano ao Pavilhão de Carapina, na Serra, com entrada exclusiva para pessoas vacinadas contra Covid-19.
Serão 260 stands de mais de 12 segmentos de vestuário, roupa íntima e de banho, além de um destaque especial para a sessão Exagerado Casa, que oferece produtos para o lar como sofás, linha branca, objetos de decoração e peças assinadas por designers reconhecidos nacionalmente.

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A expectativa é que 200 mil pessoas passem pelo Pavilhão de Carapina durante os cinco dias de evento, que contará com mais de 200 marcas. Um requisito para fazer parte do evento é ser do Espírito Santo, então mesmo marcas nacionais precisam ter um CNPJ capixaba.
De acordo com Victor de Castro, da Alfaiataria de Ideias, organizador do evento, esta edição presencial deve movimentar R$ 30 milhões na economia capixaba, além de gerar 2 mil empregos temporários.
A edição presencial vem com novidades: o Bucado, um restaurante de alta gastronomia assinado pela chef Danielle Barbosa, vencedora do programa Masterchef 2020, e o Torneio Exagerado de Beach Tennis, que vai premiar uma dupla vencedora com uma viagem surpresa.

TORNEIO DE BEACH TENNIS

Neste ano, além de aproveitar os descontos, o público ainda poderá participar do primeiro Torneio Indoor de Beach Tennis. As inscrições devem ser feitas pelas redes sociais do Exagerado até o dia 28 de outubro. Há opções de inscrição em uma ou duas categorias.
O torneio acontece em 4 quadras que serão montadas no Pavilhão de Carapina, com 5 categorias diferentes (Sub 12, Amador A, B e C e 40+). O investimento varia entre R$ 150 e R$ 200. Os vencedores de cada categoria serão premiados com vale-compra e ainda participarão do sorteio de uma viagem surpresa: a dupla ganhadora só descobre o destino na hora do embarque.

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SERVIÇO

Exagerado 2021

  • Quando: 03 a 07 de novembro, das 10h às 22h
  • Onde: Pavilhão de Carapina, na Serra
  • Quanto: entrada gratuita
  • Estacionamento: R$ 10/diária
  • Marcas confirmadas: Manolita, Óticas Diniz, Jequitibá Móveis, Vix Paula Hermanny, Schutz, Bagaggio, Calvin Klein, Magia do Mar, Hering, Polishop, Colcholândia, Balãozinho, Konyk, Lacoste, Adidas, Animale, Vans, Amabilis, Oh, Boy!, Melissa, Reserva, Açúcar Moreno, Florest, Farm, Fábula, Bento e muito mais.

Torneio Exagerado de Beach Tennis

  • Quando: 04 a 07 de novembro
  • Onde: Pavilhão de Carapina, na Serra
  • Inscrições: devem ser feitas através das redes sociais do Exagerado até 28/10
  • Investimento: R$ 150 (01 categoria / R$ atleta) ou R$ 200 (02 categorias / R$ atleta)
  • Premiação: vale- compra e uma viagem surpresa a ser sorteada entre as duplas vencedoras de cada categoria, com exceção da categoria SUB12.

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