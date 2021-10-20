Gigante atacadista vai abrir 1ª unidade no ES e criar 500 empregos

Fachada de loja do Assaí Atacadista Crédito: Assaí/Divulgação

Um novo grupo atacadista planeja operar no Espírito Santo a partir de 2022. Trata-se da Assaí Atacadista, gigante do setor, que anunciou a abertura de sua primeira unidade em Vitória no ano que vem. A expectativa é que sejam criados 500 empregos diretos e indiretos.

O investimento no Estado faz parte do ousado plano de expansão da rede. A marca prevê inaugurar 28 novas lojas até o final deste ano e mais de 25 unidades por ano até 2023 em todo Brasil.

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O grupo ainda não informa o bairro onde vai funcionar a unidade em Vitória ou o mês previsto para inauguração. O número de trabalhadores necessários para as obras de construção do empreendimento e o valor investimento também não foram divulgados.

O Assaí informou que o processo seletivo para a contratação dos funcionários ainda não foi aberto e que a seleção será 100% on-line, como forma de prevenção a Covid-19

Conforme a página de carreira da rede , a empresa costuma abrir oportunidades para cargos como açougueiro, ajudante de carga e descarga, analista administrativo, atendente de loja, auxiliar de cozinha, empacotador, operador de caixa, operador de empilhadeira e especialista em segurança da informação.

Além da remuneração, a empresa oferece pacote de benefícios compatíveis com o mercado. A rede tem ainda plano de carreira e investe em capacitação e no desenvolvimento profissional de seus colaboradores.

O Assaí está presente nas cinco regiões do país, com mais de 190 lojas, distribuídas por 23 estados. Além do Espírito Santo, a marca só não está presente hoje nos Estados do Acre, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

Ao todo, a rede emprega mais de 52 mil colaboradores e recebe mais de 30 milhões de clientes por mês.

Recentemente, 71 pontos comerciais do Extra Hiper foram vendidos para o Assaí. A transação teve valor estimado na ordem de R$ 5,2 bilhões.