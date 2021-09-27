Grupo dono do Extrabom compra unidades do Oba na Grande Vitória

O Grupo Coutinho, controlador das redes Extrabom, Atacado Vem e Extraplus, anunciou nesta segunda-feira (27) a aquisição de três novos atacarejos que pertenciam à rede Oba na Grande Vitória. O valor da transação não foi informado.
As novas unidades do Grupo Coutinho em Serra têm como endereço os bairros Jardim Limoeiro, sendo uma situada na BR 101 Norte e a segunda às margens da Rodovia ES 010. Já a unidade de Cariacica está localizada na BR 262, em frente à Ceasa.
De acordo com Luiz Coutinho, diretor-presidente do Grupo Coutinho, as lojas estão concentradas em áreas estratégicas das cidades, o que possibilita levar o Atacado Vem para regiões com potencial de consumo. “Estamos a todo tempo em busca de oportunidades de expansão, com foco no cliente e na sustentabilidade do negócio”.
As unidades serão equipadas com a infraestrutura presente nas lojas do Atacado Vem e contarão com estacionamento amplo e um mais de 8 mil itens no atacado e varejo, entre resfriados, congelados, hortifrúti, limpeza, higiene pessoal, bebidas, padaria, açougue.
Também serão comercializados insumos para Food Service – direcionados aos pequenos e médios comerciantes com sortimentos de embalagens institucionais e descartáveis, conservas, maionese, ketchup, trigo, entre outros. Os pequenos comerciantes terão um canal de televendas.
EXPANSÃO
Em 2020, o Grupo Coutinho promoveu intensa movimentação no segmento supermercadista com incorporações de lojas. No início do ano, a empresa assumiu duas unidades supermercadistas que pertenciam à Super Rede Supermercados no município de Serra.
Na ocasião, a unidade localizada no bairro Colina de Laranjeiras recebeu a bandeira Extrabom. Já a loja situada na entrada do bairro de Vila Nova de Colares, passou a contar com uma operação do Atacado Vem.
Já em outubro, o grupo anunciou a instalação de cinco novas lojas em Guarapari, por meio da locação dos imóveis desocupados pelo Supermercados Santo Antônio, tradicional rede de supermercados que encerrou suas operações na cidade.
Os cinco pontos deram lugar a unidades do Extrabom e ficam localizados nos bairros da Praia do Morro, Muquiçaba, além de três unidades no Centro, sendo uma próxima da Igreja Matriz; outra na região da Praia da Areia Preta; e uma próxima da Caixa Econômica Federal.