Grupo dono do Extrabom compra unidades do Oba na Grande Vitória

Unidade do Oba Superatacado que será convertida em Atacado Vem Crédito: Divulgação

O Grupo Coutinho, controlador das redes Extrabom, Atacado Vem e Extraplus, anunciou nesta segunda-feira (27) a aquisição de três novos atacarejos que pertenciam à rede Oba na Grande Vitória . O valor da transação não foi informado.

A partir do próximo dia 1º de novembro, a empresa passa a atuar com a bandeira Atacado Vem nas lojas que pertenciam ao Oba localizadas em Serra Cariacica . As demais operações situadas em Colatina continuarão sob a gestão do grupo Oba.

As novas unidades do Grupo Coutinho em Serra têm como endereço os bairros Jardim Limoeiro, sendo uma situada na BR 101 Norte e a segunda às margens da Rodovia ES 010. Já a unidade de Cariacica está localizada na BR 262, em frente à Ceasa.

De acordo com Luiz Coutinho, diretor-presidente do Grupo Coutinho, as lojas estão concentradas em áreas estratégicas das cidades, o que possibilita levar o Atacado Vem para regiões com potencial de consumo. “Estamos a todo tempo em busca de oportunidades de expansão, com foco no cliente e na sustentabilidade do negócio”.

As unidades serão equipadas com a infraestrutura presente nas lojas do Atacado Vem e contarão com estacionamento amplo e um mais de 8 mil itens no atacado e varejo, entre resfriados, congelados, hortifrúti, limpeza, higiene pessoal, bebidas, padaria, açougue.

Também serão comercializados insumos para Food Service – direcionados aos pequenos e médios comerciantes com sortimentos de embalagens institucionais e descartáveis, conservas, maionese, ketchup, trigo, entre outros. Os pequenos comerciantes terão um canal de televendas.

EXPANSÃO

Em 2020, o Grupo Coutinho promoveu intensa movimentação no segmento supermercadista com incorporações de lojas. No início do ano, a empresa assumiu duas unidades supermercadistas que pertenciam à Super Rede Supermercados no município de Serra.

Na ocasião, a unidade localizada no bairro Colina de Laranjeiras recebeu a bandeira Extrabom. Já a loja situada na entrada do bairro de Vila Nova de Colares, passou a contar com uma operação do Atacado Vem.

Unidade do Supermercado Extrabom em Jardim Camburi, Vitória Crédito: Divulgação/Sagrillo

Já em outubro, o grupo anunciou a instalação de cinco novas lojas em Guarapari , por meio da locação dos imóveis desocupados pelo Supermercados Santo Antônio, tradicional rede de supermercados que encerrou suas operações na cidade.