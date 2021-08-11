Americanas compra a rede Hortifruti, fundada no ES, por R$ 2,1 bilhões

Loja Hortifruti da Praia da Costa. em Vila Velha Crédito: Reprodução/Google Street View

A Americanas anunciou na noite desta quarta-feira (11) a aquisição da rede Hortifruti Natural da Terra, fundada em Colatina , no Espírito Santo , e que hoje é a maior varejista especializada em produtos frescos com foco em frutas, legumes e verduras do Brasil. O negócio foi fechado por R$ 2,1 bilhões.

Your browser does not support the audio element. Americanas compra a rede Hortifruti, fundada no ES, por 2,1 bilhões de reais

A Hortifruti Natural da Terra possui uma rede de 73 lojas espalhadas em quatro Estados. Em Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, as unidades usam bandeira Hortifruti. Já em São Paulo é utilizada a marca Natural da Terra. A rede também é referência digital do setor no país, com as vendas on-line representando 16% do total.

MUDANÇAS

Desde 2017 a família que fundou o Hortifruti não está mais no comando da rede. A controladora atual é a gestora suíça Partners Group, que em 2015 comprou 40% do negócio. No mesmo ano, foi adquirida a Natural da Terra, de São Paulo, que foi integrada ao grupo. Em 2017, os investidores suíços adquiriram o restante da rede e assumiram a gestão

Com uma estratégia de múltiplos canais, oferecendo diversos serviços para compras realizadas nas lojas, sites, apps e WhatsApp, incluindo entregas no mesmo dia e retirada na loja em 100% da sua rede, a rede Hortifruti apresentou uma receita bruta de R$ 2 bilhões e uma margem Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de 12% nos últimos 12 meses, terminados em junho de 2021.

"A aquisição é um movimento estratégico da Americanas para ser ainda mais relevante no dia a dia dos clientes. Essa iniciativa está em linha com o nosso propósito de somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas e nos permite participar de diferentes momentos na jornada de consumo, aumentando a base de clientes ativos, a frequência de compras e expandindo o nosso alcance", afirma Miguel Gutierrez, CEO da Americanas.

Loja Hortifruti na Praia do Suá, em Vitória Crédito: Reprodução/Google Street View

Em comunicado ao mercado, a Americanas informou que a rede Hortifruti Natural da Terra possui uma base de clientes com alta recorrência, que compram em média 34 vezes ao ano, com gasto mensal de R$ 125.

As duas marcas possuem três formatos de lojas, distribuídos em: 54 lojas tradicionais, que oferecem experiência de compra e sortimento completos; 18 lojas leves, que são menores e atendem a necessidade da feira do dia a dia; e uma dark store, que atende apenas aos pedidos digitais.

"A criação da Americanas S.A. gera mais poder de fogo, atraindo potenciais vendedores, facilitando a integração e expande o nosso mercado endereçável. Nossos ativos únicos (gente e cultura, base de clientes e plataformas de negócios) impulsionam a expansão de novos negócios e marcas, por meio de nosso motor de M&A. A aquisição do Hortifruti Natural da Terra vai abrir novas frentes de crescimento e rentabilidade", diz Anna Saicali, CEO da IF, motor de inovação da Americanas.