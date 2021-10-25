Maxxi Atacado vai funcionar em Vitória a partir do ano que vem Crédito: Maxxi Atacado/Divulgação

O Espírito Santo vai contar com mais uma opção de atacarejo a partir do ano que vem. O prédio onde funcionava o antigo Walmart, em Vitória, será ocupado pela marca Maxxi Atacado, empresa do Grupo Big.

Para entrar em operação, a empresa vai precisar preencher 120 vagas de emprego. O grupo operava no imóvel localizado na Reta da Penha até o mês de janeiro com um hipermercado da marca Big, que foi fechado para dar lugar ao atacarejo

No Estado, o grupo (que recentemente foi comprado pelo Carrefour , mas ainda aguarda aval do Cade para concluir a operação) também opera a bandeira Sam's Club, que conta uma unidade em Bento Ferreira, também na Capital.

Apesar da data de inauguração do Maxxi não ter sido informada, as primeiras oportunidades para trabalhar no atacarejo já estão abertas e os interessados podem se inscrever até o final de novembro no site de carreira da companhia

As vagas são para cargos como auxiliar de estoque, repositor de loja, encarregado de perecíveis, encarregado de televendas, fiscal de caixa e operador de caixa.

Obras no antigo Walmart para instalação do Maxxi Atacarejo Crédito: Carlos Alberto Silva

Your browser does not support the audio element. Atacarejo que será aberto no lugar do antigo Walmart abre 120 vagas no ES

A empresa informou que para todas as posições há oportunidades para pessoas com deficiência.

O Maxxi Atacado é uma empresa do Grupo Big e tem 60 lojas de atacado de autosserviço em todo o Brasil. A marca conta com unidades em 12 estados, além do Distrito Federal, e atende desde pequenos e médios comerciantes até grandes consumidores e profissionais liberais.

CONFIRA AS VAGAS ABERTAS

Agente de cartões e serviços

Auxiliar de depósito

Auxiliar de estoque

Auxiliar de perecíveis

Auxiliar de televendas

Conferente

Encarregado de depósito

Encarregado de FLV

Encarregado de perecíveis

Encarregado de prevenção e perdas

Encarregado de recursos humanos

Encarregado televendas

Fiscal de caixa

Fiscal de prevenções e perdas

Operador de caixa

Repositor de loja

Repositor especializado

Supervisor de cartões e serviços