O Espírito Santo vai contar com mais uma opção de atacarejo a partir do ano que vem. O prédio onde funcionava o antigo Walmart, em Vitória, será ocupado pela marca Maxxi Atacado, empresa do Grupo Big.
Para entrar em operação, a empresa vai precisar preencher 120 vagas de emprego. O grupo operava no imóvel localizado na Reta da Penha até o mês de janeiro com um hipermercado da marca Big, que foi fechado para dar lugar ao atacarejo.
No Estado, o grupo (que recentemente foi comprado pelo Carrefour, mas ainda aguarda aval do Cade para concluir a operação) também opera a bandeira Sam's Club, que conta uma unidade em Bento Ferreira, também na Capital.
Apesar da data de inauguração do Maxxi não ter sido informada, as primeiras oportunidades para trabalhar no atacarejo já estão abertas e os interessados podem se inscrever até o final de novembro no site de carreira da companhia.
As vagas são para cargos como auxiliar de estoque, repositor de loja, encarregado de perecíveis, encarregado de televendas, fiscal de caixa e operador de caixa.
Atacarejo que será aberto no lugar do antigo Walmart abre 120 vagas no ES
A empresa informou que para todas as posições há oportunidades para pessoas com deficiência.
O Maxxi Atacado é uma empresa do Grupo Big e tem 60 lojas de atacado de autosserviço em todo o Brasil. A marca conta com unidades em 12 estados, além do Distrito Federal, e atende desde pequenos e médios comerciantes até grandes consumidores e profissionais liberais.
CONFIRA AS VAGAS ABERTAS
- Agente de cartões e serviços
- Auxiliar de depósito
- Auxiliar de estoque
- Auxiliar de perecíveis
- Auxiliar de televendas
- Conferente
- Encarregado de depósito
- Encarregado de FLV
- Encarregado de perecíveis
- Encarregado de prevenção e perdas
- Encarregado de recursos humanos
- Encarregado televendas
- Fiscal de caixa
- Fiscal de prevenções e perdas
- Operador de caixa
- Repositor de loja
- Repositor especializado
- Supervisor de cartões e serviços