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Mudança

Hipermercado Big, antigo Walmart, vai fechar no ES no fim do mês

Quem passou pelo local nos últimos dias se deparou com prateleiras mais vazias e promoções diversas para zerar o estoque. Unidade de Vitória será reformada e dará lugar a um atacarejo do mesmo grupo em breve
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

04 jan 2021 às 12:18

Publicado em 04 de Janeiro de 2021 às 12:18

Hipermercado Big, antigo Walmart, dará lugar a atacarejo em Vitória
Hipermercado Big, antigo Walmart, dará lugar a atacarejo em Vitória Crédito: Vitor Jubini/Arquivo
Poucos meses após o fim da marca Walmart no país, uma nova reestruturação do Grupo Big está prevista para o Espírito Santo. A companhia decidiu encerrar as operações do hipermercado localizado na Reta da Penha, o antigo Walmart de Vitória
Quem passou pelo local nos últimos dias se deparou com prateleiras mais vazias e promoções diversas para zerar o estoque. Funcionários chegam a explicar que o empreendimento vai fechar as portas a partir de 31 de janeiro, data confirmada pela empresa.

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O Grupo Big esclareceu, sem dar muitos detalhes, que o espaço do hipermercado futuramente dará lugar a um atacarejo do mesmo grupo. "A unidade de Vitória entrará em reforma e, em breve, reabrirá em um novo formato, como Maxxi Atacado, pronta para superar as expectativas dos clientes", informou.
A empresa não deu previsão de data para que o novo atacarejo seja aberto. Por meio de nota, o grupo reforçou ainda que a mudança faz parte de uma estratégia do negócio e reafirmou o compromisso de continuar investindo e gerando empregos no Estado.

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Apesar de questionamentos da reportagem, a companhia não esclareceu quantos funcionários atuam na loja atualmente e qual será o destino deles, isto é, se serão demitidos ou se darão continuidade às suas atividades no novo empreendimento.
Já a unidade do clube de compras Sam’s Club em Bento Ferreira, também na Capital, que pertence ao mesmo grupo, seguirá operando normalmente.

REESTRUTURAÇÃO

A mudança do foco do Big no Estado faz parte do amplo processo de reestruturação do grupo desencadeado a partir de 2018, quando o fundo de investimento Advent adquiriu 80% do Walmart Brasil, e os 20% restantes ficaram para o Walmart INC, o americano. Com isso, o negócio passou ter independência no país.
A partir de 2019, as lojas do Walmart no país mudaram de nome e passaram a se chamar Hipermercados Big. Após isso, a loja de Vitória passou por reformas ao longo em 2020 e assumiu a nova nomenclatura no segundo semestre. O plano, até então, era ampliar em 30% o sortimento de produtos vendidos.

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No entanto, a empresa já havia comunicado que seu foco passaria a ser nas lojas do Sam's e do Maxxi. Em 2019 a empresa comunicou que faria a conversão de 10 lojas de hipermercados em unidades com bandeiras Maxxi Atacado.
O Grupo Big é hoje um dos maiores do país no segmento, com cerca de 50 mil colaboradores. O conglomerado reúne outras marcas de supermercados no Brasil, como o Big Bompreço, Super Bompreço, Nacional e Todo Dia.

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