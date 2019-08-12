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Varejo

Marca Walmart mudará de nome no Espírito Santo

Unidade da Reta da Penha em Vitória será mantida, mas passará por reforma para receber nova marca. Já a loja do Sam's Club, que pertence ao mesmo grupo, também será reformada, mas manterá a bandeira

Publicado em 12 de Agosto de 2019 às 09:13

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

12 ago 2019 às 09:13
Loja da marca Walmart em Vitória passará a ser da marca BIG Crédito: Vitor Jubini
Em um amplo processo de reestruturação, o Walmart divulgou nesta segunda-feira (12) seu novo nome no país, passando a se chamar Grupo BIG. Para adequar suas lojas e operações, o grupo vai investir cerca de R$ 1,2 bilhão até o final do ano que vem. O anúncio se dá um ano após o Fundo de Investimento Advent adquirir 80% do Walmart Brasil.
As medidas terão impacto no Espírito Santo, onde o grupo possui duas unidades, um hipermercado da marca Walmart, na Reta da Penha, e outra do clube de compras Sam's Club, em Bento de Ferreira. As informações da reorganização do grupo haviam sido noticiadas pelo Gazeta Online na última quarta (7).
A loja Warmart em Vitória passará por reformas até junho de 2020, passando a levar a nova nomenclatura. A unidade do Sam's também será reformada, mas terá a marca mantida. Até o meio do ano que vem, a expectativa do grupo é reformar e ampliar 100 hipermercados pelo país.
> Walmart pagará R$ 1 bilhão para encerrar investigação sobre corrupção
Em comunicado à imprensa, a empresa destaca que no primeiro semestre deu início a um reforço no formato atacarejo, com o Maxxi Atacado, com conversão de 10 lojas de hipermercado nessa bandeira.
Já nos hipermercados, a empresa optou por suas marcas regionais, "que resgatam o vínculo emocional com os consumidores". Nas regiões Sul e Sudeste, as lojas Walmart vão se chamar BIG, e no Nordeste, BIG Bompreço. Além de renovação das lojas, haverá ampliação de 30% do sortimento e uma nova estratégia comercial e de preços. 
Já o Sam’s Club terá, em um período de um ano, dez novas lojas pelo país. A primeira será inaugurada no início desse segundo semestre e, até o final do ano, mais três unidades serão abertas. Esse movimento faz parte do projeto de conversão de hipermercados em Maxxi Atacado e Sam’s Club.

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