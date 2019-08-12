Marca Walmart mudará de nome no Espírito Santo

Loja da marca Walmart em Vitória passará a ser da marca BIG Crédito: Vitor Jubini

Walmart divulgou nesta segunda-feira (12) seu novo nome no país, passando a se chamar Grupo BIG. Para adequar suas lojas e operações, o grupo vai investir cerca de R$ 1,2 bilhão até o final do ano que vem. O anúncio se dá um ano após o Fundo de Investimento Advent adquirir 80% do Walmart Brasil. Em um amplo processo de reestruturação, odivulgou nesta segunda-feira (12) seu novo nome no país, passando a se chamar Grupo BIG. Para adequar suas lojas e operações, o grupo vai investir cerca de R$ 1,2 bilhão até o final do ano que vem. O anúncio se dá um ano após o Fundo de Investimento Advent adquirir 80% do Walmart Brasil.

reorganização do grupo haviam sido noticiadas pelo Gazeta Online na última quarta (7). As medidas terão impacto no Espírito Santo, onde o grupo possui duas unidades, um hipermercado da marca Walmart, na Reta da Penha, e outra do clube de compras Sam's Club, em Bento de Ferreira. As informações dana última quarta (7).

A loja Warmart em Vitória passará por reformas até junho de 2020, passando a levar a nova nomenclatura. A unidade do Sam's também será reformada, mas terá a marca mantida. Até o meio do ano que vem, a expectativa do grupo é reformar e ampliar 100 hipermercados pelo país.

Em comunicado à imprensa, a empresa destaca que no primeiro semestre deu início a um reforço no formato atacarejo, com o Maxxi Atacado, com conversão de 10 lojas de hipermercado nessa bandeira.

Já nos hipermercados, a empresa optou por suas marcas regionais, "que resgatam o vínculo emocional com os consumidores". Nas regiões Sul e Sudeste, as lojas Walmart vão se chamar BIG, e no Nordeste, BIG Bompreço. Além de renovação das lojas, haverá ampliação de 30% do sortimento e uma nova estratégia comercial e de preços.