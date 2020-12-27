Na Lata: Grupo Carone vai investir em 5 novos supermercados

William Carone Junior Crédito: Carone/Divulgação

Há mais de quatro décadas no mercado capixaba, o Grupo Carone se prepara para expandir os negócios a partir do próximo ano. Hoje, já são 14 unidades distribuídas em sete municípios do Estado, sendo 10 Supermercados Carone e quatro atacarejos Sempre Tem. A perspectiva para 2021 e 2022 é de abrir mais cinco estabelecimentos.

O empresário e diretor do grupo, William Carone Junior, conversou com a coluna e contou que os novos empreendimentos são planejados para os municípios de Vila Velha (dois), Serra e Cariacica. Além deles, a empresa vai investir em Teixeira de Freitas, na Bahia. "Será a nossa primeira unidade fora do Espírito Santo. Já começamos as obras e planejamos inaugurar uma loja Sempre Tem em 2021."

Das novas unidades no Estado, três delas serão Sempre Tem e uma Carone. Ao todo, as cinco lojas devem abrir cerca de 1.200 empregos.

Os investimentos também estão acontecendo no e-commerce. Além de trabalhar na opção de venda pela internet e entrega das compras na casa do cliente, William Carone Junior conta que a empresa vem apostando no "Retire Aqui", uma espécie de drive thru. O modelo já foi implantado na unidade de Parque das Gaivotas, em Vila Velha, e será aplicado a partir de 2021 em Jardim da Penha, Vitória.

Sistema de retirada de compras implantado pelo Carone na unidade de Parque das Gaivotas, em Vila Velha Crédito: Carone/Divulgação

"O cliente escolhe seus produtos e depois é só passar para buscar. Teremos dois contêineres onde ficarão as compras, sendo um deles refrigerado. Esperamos colocar o projeto em operação no primeiro semestre do ano que vem" William Carone Junior - Diretor do Carone

O empresário cita que o grupo vem buscando formas de consolidar o e-commerce, que ganhou ainda mais relevância com a pandemia do novo coronavírus. Ele lembra que a demanda por esse serviço cresceu muito de março para cá e que em vários momentos a empresa precisou suspender as vendas em função do grande volume de pedidos.

"Se tivéssemos 'perna e braço' para atender toda a demanda, a venda pela internet seria equivalente ao faturamento de uma loja. Mas por falta de espaço e gente, para separar todos os pedidos, tivemos que travar alguns atendimentos. Mas a gente vem buscando formas de treinar mais pessoas e expandir esse serviço", frisou William Carone ao lembrar que o ano de 2020 exigiu muitas adaptações e cuidados.

Confira abaixo o bate-papo do "Na Lata" com o empresário William Carone Junior.

Atacarejo Sempre Tem, na Serra Crédito: Reprodução / Facebook

PERFIL

Nome: William Carone Junior

William Carone Junior Empresa: Grupo Carone (Supermercados Carone e Atacarejo Sempre Tem)



Grupo Carone (Supermercados Carone e Atacarejo Sempre Tem) No mercado: Desde 1977



Cargo na empresa: Diretor



Negócio: Supermercado e atacarejo



Supermercado e atacarejo Atuação: Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. Em breve em Teixeira de Feitas, na Bahia



Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. Em breve em Teixeira de Feitas, na Bahia Funcionários: 3.800

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia: Gostaria que tivéssemos uma economia mais estável para nos programarmos melhor. Pandemia do coronavírus: Desafio diário. Pedra no sapato: Má vontade e burocracia. Tenho vontade de fechar as portas quando: Sofremos algum tipo de injustiça. Solto fogos quando: Quando as coisas dão certo. Por exemplo, quando inauguramos uma loja e criamos empregos. Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...: Eu promoveria uma reforma tributária no setor. Precisamos simplificar e reduzir custos. Minha empresa precisa evoluir: No desenvolvimento de pessoas. Se começasse um novo negócio seria...: O que eu faço. Escolheria supermercado de novo. Não me vejo fazendo outra coisa. Futuro: Continuar crescendo, gerando empregos. Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro: O empresário Jorge Paulo Lemann. Ele tem visão empreendedora, além de uma excelente capacidade de fazer os negócios crescerem e de forma diversificada.