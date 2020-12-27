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Empreendedores do ES

Na Lata: Grupo Carone vai investir em 5 novos supermercados

Quatro unidades serão no Espírito Santo e uma na Bahia, conforme contou à coluna o empresário William Carone Junior. Mais de 1.200 empregos serão abertos.

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 04:00

Públicado em 

27 dez 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

O presidente do Grupo Carone, Willian Carone Junior, fala sobre a satisfação com a vitória no Recall: “Representa todo o nosso trabalho e esforço”
William Carone Junior Crédito: Carone/Divulgação
Há mais de quatro décadas no mercado capixaba, o Grupo Carone se prepara para expandir os negócios a partir do próximo ano. Hoje, já são 14 unidades distribuídas em sete municípios do Estado, sendo 10 Supermercados Carone e quatro atacarejos Sempre Tem. A perspectiva para 2021 e 2022 é de abrir mais cinco estabelecimentos.
O empresário e diretor do grupo, William Carone Junior, conversou com a coluna e contou que os novos empreendimentos são planejados para os municípios de Vila Velha (dois), Serra e Cariacica. Além deles, a empresa vai investir em Teixeira de Freitas, na Bahia. "Será a nossa primeira unidade fora do Espírito Santo. Já começamos as obras e planejamos inaugurar uma loja Sempre Tem em 2021."
Das novas unidades no Estado, três delas serão Sempre Tem e uma Carone. Ao todo, as cinco lojas devem abrir cerca de 1.200 empregos. 
Os investimentos também estão acontecendo no e-commerce. Além de trabalhar na opção de venda pela internet e entrega das compras na casa do cliente, William Carone Junior conta que a empresa vem apostando no "Retire Aqui", uma espécie de drive thru. O modelo já foi implantado na unidade de Parque das Gaivotas, em Vila Velha, e será aplicado a partir de 2021 em Jardim da Penha, Vitória.
Sistema de retirada de compras implantado pelo Carone na unidade de Parque das Gaivotas, em Vila Velha
Sistema de retirada de compras implantado pelo Carone na unidade de Parque das Gaivotas, em Vila Velha Crédito: Carone/Divulgação
"O cliente escolhe seus produtos e depois é só passar para buscar. Teremos dois contêineres onde ficarão as compras, sendo um deles refrigerado. Esperamos colocar o projeto em operação no primeiro semestre do ano que vem"
William Carone Junior - Diretor do Carone
O empresário cita que o grupo vem buscando formas de consolidar o e-commerce, que ganhou ainda mais relevância com a pandemia do novo coronavírus. Ele lembra que a demanda por esse serviço cresceu muito de março para cá e que em vários momentos a empresa precisou suspender as vendas em função do grande volume de pedidos. 
"Se tivéssemos 'perna e braço' para atender toda a demanda, a venda pela internet seria equivalente ao faturamento de uma loja. Mas por falta de espaço e gente, para separar todos os pedidos, tivemos que travar alguns atendimentos. Mas a gente vem buscando formas de treinar mais pessoas e expandir esse serviço", frisou William Carone ao lembrar que o ano de 2020 exigiu muitas adaptações e cuidados.
Confira abaixo o bate-papo do "Na Lata" com o empresário William Carone Junior.

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Atacarejo SempreTem, na Serra
Atacarejo Sempre Tem, na Serra Crédito: Reprodução / Facebook

PERFIL

  • Nome: William Carone Junior
  • Empresa: Grupo Carone (Supermercados Carone e Atacarejo Sempre Tem)
  • No mercado: Desde 1977
  • Cargo na empresa: Diretor
  • Negócio: Supermercado e atacarejo
  • Atuação: Vila Velha, Vitória, Cariacica, Serra, Guarapari, Cachoeiro de Itapemirim e Linhares. Em breve em Teixeira de Feitas, na Bahia 
  • Funcionários: 3.800 

JOGO RÁPIDO COM QUEM FAZ A ECONOMIA GIRAR

Economia:

Gostaria que tivéssemos uma economia mais estável para nos programarmos melhor.

Pandemia do coronavírus:

Desafio diário.

Pedra no sapato:

Má vontade e burocracia.

Tenho vontade de fechar as portas quando:

Sofremos algum tipo de injustiça.

Solto fogos quando:

Quando as coisas dão certo. Por exemplo, quando inauguramos uma loja e criamos empregos. 

Se pudesse mudar algo no meu setor, mudaria...:

Eu promoveria uma reforma tributária no setor. Precisamos simplificar e reduzir custos. 

Minha empresa precisa evoluir:

No desenvolvimento de pessoas.

Se começasse um novo negócio seria...:

O que eu faço. Escolheria supermercado de novo. Não me vejo fazendo outra coisa.

Futuro:

Continuar crescendo, gerando empregos.

Uma pessoa no mundo dos negócios que admiro:

O empresário Jorge Paulo Lemann. Ele tem visão empreendedora, além de uma excelente capacidade de fazer os negócios crescerem e de forma diversificada. 
Rotisseria e padaria em uma das unidades Carone
Rotisseria e padaria em uma das unidades Carone Crédito: Divulgação/Carone
Veja aqui outros empresários que já participaram do Na Lata

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Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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