Rede Fast Shop quer abrir centro de distribuição e loja no ES

A companhia confirma o interesse pelo Estado, mas, por enquanto, não releva detalhes sobre os negócios. Além de não citar prazos e valores de investimento, também não diz onde os empreendimentos podem vir a ser implantados.

Além do Espírito Santo, a Fast Shop - que tem um público formado principalmente pela classe A - prevê para o próximo ano a abertura de um centro de distribuição e de lojas físicas em Santa Catarina. O plano de expansão acontece simultaneamente ao desenvolvimento pela rede de um programa de assinaturas, com o objetivo de entrar com mais força na disputa pelas vendas on-line.