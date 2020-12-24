Rede Fast Shop quer abrir centro de distribuição e loja no ES

Depois da empresa MedLevensohn, da área da saúde, anunciar investimentos de R$ 10 milhões em um centro de distribuição na Serra, conforme a coluna noticiou na quarta-feira (22), outra companhia de atuação nacional que tem planos de investimentos para o Espírito Santo é a Fast Shop. A rede varejista de eletrodomésticos e eletroeletrônicos estuda para 2021 operações tanto relacionadas a um centro de distribuição quanto a uma loja física.
A companhia confirma o interesse pelo Estado, mas, por enquanto, não releva detalhes sobre os negócios. Além de não citar prazos e valores de investimento, também não diz onde os empreendimentos podem vir a ser implantados.
"A Fast Shop estuda a abertura de operação no Espírito Santo, um Estado estratégico dentro dos planos de crescimento da companhia para 2021, considerando loja física e centro de distribuição. O projeto está em andamento, e o objetivo é o de levar para os clientes da região o conceito da Fast Shop, baseado na oferta de serviços e atendimento especializado, na ultraconveniência, na agilidade da entrega e no cuidado com o cliente por toda a vida", informou a empresa por meio de nota.
Além do Espírito Santo, a Fast Shop - que tem um público formado principalmente pela classe A - prevê para o próximo ano a abertura de um centro de distribuição e de lojas físicas em Santa Catarina. O plano de expansão acontece simultaneamente ao desenvolvimento pela rede de um programa de assinaturas, com o objetivo de entrar com mais força na disputa pelas vendas on-line.
Com a colaboração de Siumara Gonçalves