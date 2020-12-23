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Logística

Empresa vai investir R$ 10 milhões em centro de distribuição no ES

A MedLevensohn, que atua no segmento de saúde e bem-estar, vai ampliar sua unidade na Serra e prevê abrir empregos em 2021

Públicado em 

23 dez 2020 às 04:00
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Produtos da área da saúde, como seringas, serão distribuídos pela empresa MedLevensohn a partir do seu centro de distribuição na Serra
Produtos da área da saúde, como seringas, serão distribuídos pela empresa MedLevensohn a partir do seu centro de distribuição na Serra Crédito: Myriams-Fotos/Pixabay
A MedLevensohn, distribuidora brasileira de produtos de saúde e bem-estar, vai investir R$ 10 milhões no Estado. A empresa deu início a um projeto de ampliação do seu centro de distribuição e logística, localizado no Civit I, na Serra.
O empreendimento terá a sua área total expandida de 6.500 metros quadrados para 12 mil m² e a área construída passará de 2.200 m² para 4.200 m².
Com a mudança, a capacidade de armazenamento da empresa no local crescerá cerca de 90%. Isso vai permitir a ampliação do portfólio de negócios, uma vez que a companhia também vai atuar nos mercados de gaze, luvas e seringas, este último com forte demanda às vésperas da chegada de uma vacina para o novo coronavírus.
Área onde a Medlevensohn irá fazer a ampliação do seu centro de distribuição na Serra
Área onde a Medlevensohn irá fazer a ampliação do seu centro de distribuição na Serra Crédito: Medlevensohn/Divulgação
Segundo o CEO da MedLevensohn, José Marcos Szuster, a empresa realizará a incorporação de áreas no local e planeja novas contratações a partir de 2021 para a operação do centro de distribuição. O número de vagas, entretanto, não foi detalhado.
"Assim, contribuiremos para gerar mais empregos na região, em um período em que a crise econômica tem encolhido os postos de trabalho em alguns setores, e aumentaremos nossa capacidade logística, ampliando nossos mercados"
José Marcos Szuster - CEO da MedLevensohn
As obras para a ampliação do complexo começaram neste mês e estão previstas para serem concluídas no segundo trimestre do ano que vem.

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Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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