Empresa vai investir R$ 10 milhões em centro de distribuição no ES

Produtos da área da saúde, como seringas, serão distribuídos pela empresa MedLevensohn a partir do seu centro de distribuição na Serra Crédito: Myriams-Fotos/Pixabay

A MedLevensohn, distribuidora brasileira de produtos de saúde e bem-estar, vai investir R$ 10 milhões no Estado. A empresa deu início a um projeto de ampliação do seu centro de distribuição e logística, localizado no Civit I, na Serra.

O empreendimento terá a sua área total expandida de 6.500 metros quadrados para 12 mil m² e a área construída passará de 2.200 m² para 4.200 m².

Com a mudança, a capacidade de armazenamento da empresa no local crescerá cerca de 90%. Isso vai permitir a ampliação do portfólio de negócios, uma vez que a companhia também vai atuar nos mercados de gaze, luvas e seringas, este último com forte demanda às vésperas da chegada de uma vacina para o novo coronavírus

Área onde a Medlevensohn irá fazer a ampliação do seu centro de distribuição na Serra Crédito: Medlevensohn/Divulgação

Segundo o CEO da MedLevensohn, José Marcos Szuster, a empresa realizará a incorporação de áreas no local e planeja novas contratações a partir de 2021 para a operação do centro de distribuição. O número de vagas, entretanto, não foi detalhado.

"Assim, contribuiremos para gerar mais empregos na região, em um período em que a crise econômica tem encolhido os postos de trabalho em alguns setores, e aumentaremos nossa capacidade logística, ampliando nossos mercados" José Marcos Szuster - CEO da MedLevensohn