Carrefour compra o Grupo Big, antigo Walmart, por R$ 7,5 bilhões

Carrefour Brasil vai desembolsar R$ 7,5 bilhões pela transação Crédito: Divulgação

O Carrefour Brasil informou ao mercado nesta quarta-feira (24) que chegou a um acordo para adquirir o Grupo Big (ex-Walmart Brasil) por R$ 7,5 bilhões. A rede pertence a uma sociedade formada pelo fundo de private equity Advent International e o Walmart Inc.

A operação será estruturada em duas etapas: o pagamento, em dinheiro, de R$ 5,25 bilhões aos atuais controladores da empresa, e a incorporação dos 30% remanescentes do capital social pela subsidiária do grupo francês.

A aquisição inclui todas as lojas do Grupo Big, como Big, Bompreço e Maxxi. O Carrefour também passará a administrar a bandeira Sam's Club através de contrato de licenciamento com o Walmart Inc.

O Grupo Big detém ativo imobiliário de 181 lojas (47% do total) e 38 propriedades adicionais, totalizando aproximadamente R$ 7 bilhões de valor imobiliário, de acordo com uma análise independente.

O Carrefour Brasil planeja converter as unidades Maxxi em Atacadão e parte das lojas Big e Bompreço para Atacadão ou Sam's Club. As demais lojas serão convertidas para a bandeira de hipermercado Carrefour.

"A aquisição do Grupo Big marca um grande passo em nosso desenvolvimento, ampliando a nossa presença geográfica em certos Estados, expandindo a nossa atuação em formatos, além de adicionar um modelo muito promissor e que ainda não operamos - Sam’s Club. Juntos, nossa oferta será ainda mais atrativa, completa e competitiva, beneficiando o poder de compra dos consumidores brasileiros e adicionando milhões de clientes ao nosso ecossistema" Noël Prioux - CEO do Grupo Carrefour Brasil

O negócio ainda terá que passar pela avaliação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para ser concluído. A expectativa do Carrefour Brasil é que a transação seja aprovada pelo em 2022.

Hipermercado Big em Vitória, antigo Walmart, fechou as portas em janeiro Crédito: Vitor Jubini/Arquivo

Em comunicado ao mercado, o grupo afirmou que a compra tem o potencial de gerar sinergias de R$ 1,7 bilhão ao Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da companhia após três anos da conclusão da operação.

"A aquisição do Grupo BIG expandirá a presença do Carrefour Brasil em regiões onde tem penetração limitada, como o Nordeste e Sul do País, e que oferecem forte potencial de crescimento. A rede de lojas do Grupo BIG, portanto, apresenta forte complementaridade geográfica", diz a companhia, em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

NO ESPÍRITO SANTO

As operações no local se encerraram em janeiro e, na época, a previsão do grupo no local era abrir um atacarejo no local, o Maxxi Atacado. Nos últimos dias em que a unidade esteve aberta, foram registrados vários tumultos e confusão

O grupo nunca chegou a anunciar quando abriria o novo atacarejo no espaço, que é de sua propriedade. Na época, afirmou que a troca de bandeira da loja fazia parte de uma estratégia do negócio e reafirmou o compromisso de continuar investindo e gerando empregos no Estado.

Já o Grupo Carrefour Brasil possui, no Espírito Santo, uma loja do hipermercado de mesmo nome em um shopping de Vila Velha e duas unidades do Atacadão, em Vila Velha e na Serra, que contam com postos de gasolina.