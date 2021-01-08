Prestes a fechar, antigo Walmart registra filas e tumulto em Vitória

Prestes a fechar as portas no Espírito Santo, o Hipermercado Big, antigo Walmart, registrou tumulto e princípio de confusão devido a grande movimentação de clientes nesta sexta-feira (8) na unidade localizada na Reta da Penha, em Vitória. Como A Gazeta noticiou em primeira mão na segunda-feira (11), o grupo vai fechar a loja no próximo dia 31 de janeiro.
A reportagem registrou grandes filas que se formaram no estacionamento e do lado de fora, chegando a contornar o supermercado, com clientes em busca de promoções. Imagens que circulam nas redes sociais também mostram o interior da unidade lotado.
A Polícia Militar foi chamada para conter a aglomeração. A Gazeta flagrou o momento em que policiais usaram gás para dispersar consumidores no estacionamento do local. Veja o vídeo:
A Polícia informou que o tumulto foi provocado por uma promoção relâmpago e que o supermercado necessitou limitar o acesso de clientes no interior do local, o que acabou gerando confusão entre clientes e funcionários entre o fim da manhã e início da tarde desta sexta.
Segundo a PM, "foi constatado que as pessoas estavam muito alteradas no local, necessitando assim do uso de spray de pimenta". A corporação afirmou que ninguém ficou ferido e o gerente decidiu fechar encerrar as atividades e fechar o estabelecimento.
Porém, no meio da tarde, os militares foram novamente acionados pois alguns clientes ainda insistiam em entrar no local. De acordo com a PM, viaturas foram designadas para permanecerem em policiamento no local.
Fila no antigo Walmart, em Vitória
Procurada, a assessoria do Big informou por nota que tão logo a unidade de Vitória atingiu o limite de pessoas, foi determinado o seu fechamento, mas "algumas pessoas invadiram a área de galeria e a Polícia Militar foi requisitada para apoio".
O grupo disse ainda que, diante do ocorrido, a loja permaneceu fechada e deve retomar as atividades apenas neste sábado (9), mantendo todos os protocolos de segurança.
A empresa afirmou que adota todas as medidas exigidas pela legislação para evitar a propagação da Covid-19 e que entre as elas está justamente a restrição e controle do número de pessoas em suas lojas.
LOJA DARÁ LUGAR A ATACAREJO
O Grupo Big confirmou no início desta semana que decidiu encerrar as operações do hipermercado localizado na Reta da Penha, o antigo Walmart de Vitória.
Quem passou pelo local nos últimos dias já tem se deparado com prateleiras vazias e promoções diversas para zerar o estoque. Funcionários chegam a explicar que o empreendimento vai fechar as portas a partir de 31 de janeiro, data confirmada pela empresa.
Na segunda, o grupo esclareceu, sem dar muitos detalhes, que o espaço do hipermercado futuramente dará lugar a um atacarejo. "A unidade de Vitória entrará em reforma e, em breve, reabrirá em um novo formato, como Maxxi Atacado, pronta para superar as expectativas dos clientes", informou.
A empresa não deu previsão de data para que o novo atacarejo seja aberto. Ela reforçou ainda que a mudança faz parte de uma estratégia do negócio e reafirmou o compromisso de continuar investindo e gerando empregos no Estado.
A companhia também não esclareceu quantos funcionários atuam na loja atualmente e qual será o destino deles, isto é, se serão demitidos ou se darão continuidade às suas atividades no novo empreendimento.
Já a unidade do clube de compras Sam’s Club em Bento Ferreira, também na Capital, que pertence ao mesmo grupo, seguirá operando normalmente.