Empresas fecham parceria para descobrir petróleo no Norte do ES

Produção de petróleo em terra: parceria entre empresas Crédito: Pixabay

Batizada de Energy Paranã, a join venture vai comprar a participação que a EnP tem nessas áreas, que é de 50% da concessão. A outra metade pertence à capixaba Imetame. A parceria foi comunicada ao mercado nesta segunda-feira (22) .

Blocos exploratórios são áreas com potencial para descoberta de acumulação de óleo e gás. Na fase de exploração, são realizados investimentos de prospecção para descobrir óleo e identificar se é viável ou não sua produção comercialmente.

"O objetivo da parceria é ficar mais forte para podermos entrar em mais blocos. Vamos nos preparar para a terceira rodada da Oferta Permanente. O foco é crescer compartilhando os riscos", explica Márcio Félix, CEO da EnP e ex-secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia (MME).

Márcio Félix, CEO da EnP, é engenheiro e ex-secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia Crédito: Saulo Cruz/MME

A também ex-secretária do MME entre 2019 e 2020 Renata Isfer será sócia do grupo Interalli - hoje focado no segmento de infraestrutura portuária - na Petres Energia, petroleira recém-criada que, com o negócio, fará sua estreia na exploração de petróleo. Em comunicado ao mercado, a Petres e a EnP explicaram que trata-se de uma parceria de longo prazo e de sinergias.

"[A união] promete se estender para outros investimentos e oportunidades no território brasileiro, com modelos de negócios inovadores, utilizando o vasto portfólio energético do Brasil", destaca.

Segundo Renata Isfer, a “expectativa da abertura do mercado de gás natural aliada às melhorias regulatórias na exploração e produção onshore formam o cenário ideal para novos investimentos no setor de óleo e gás".