Alegre foi o município do ES onde mais choveu nas últimas 24 horas

Relatório da Defesa Civil Estadual apontou que Alegre foi a cidade onde mais choveu no ES em 24 horas

Por conta do acumulado de chuvas nas últimas 24 horas, Água Doce do Norte possui em vigência, de acordo com o relatório da Defesa Civil, um alerta de nível moderado para risco de movimento de massa. Outros cinco municípios do Estado também possuem o mesmo alerta: Cariacica, Guarapari, Piúma, Vila Velha e Vitória.