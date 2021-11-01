Alegre foi o município do ES onde mais choveu nas últimas 24 horas

O relatório da Defesa Civil do Espírito Santo, divulgado no início da manhã desta segunda-feira (1º), aponta que o município de Alegre, na Região Sul, teve o maior acumulado de chuvas nas últimas 24 horas no Estado, com 57,34 milímetros. O levantamento é feito com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) até as 6h.
De acordo com o relatório, Rio Bananal, na Região Norte, foi a segunda cidade com o maior acumulado de chuvas, com 51,40 mm e Água Doce do Norte, também no Norte do Estado, onde as precipitações atingiram 48,20 mm, é a terceira da lista.
Nas dez cidades no Espírito Santo onde mais choveu, a Serra é a única da Grande Vitória, com 43,56 mm, em sexto. Vila Velha ficou na 12ª colocação, com 36,26 mm. Cariacica aparece em 14º na lista, com 36,02 mm e Vitória em 17º, registrando 34,47 mm. Veja a lista abaixo:
- Alegre 57,34
- Rio Bananal 51,40
- Água Doce Do Norte 48,20
- Ecoporanga 45,85
- Vargem Alta 45,40
- Serra 43,56
- São Mateus 41,00
- João Neiva 40,97
- Colatina 40,63
- Aracruz 39,41
- Ibitirama 39,20
- Vila Velha 36,26
- Ibiraçu 36,04
- Cariacica 36,02
- Marilândia 35,60
- Guaçuí 35,24
- Vitória 34,47
- São Domingos Do Norte 31,88
- Santa Leopoldina 31,15
- Barra De São Francisco 31,11
- Venda Nova Do Imigrante 30,40
- Linhares 29,40
- Santa Maria De Jetibá 29,18
- Marechal Floriano 28,60
- Bom Jesus Do Norte 27,00
- Governador Lindenberg 26,71
- Vila Pavão 26,00
Por conta do acumulado de chuvas nas últimas 24 horas, Água Doce do Norte possui em vigência, de acordo com o relatório da Defesa Civil, um alerta de nível moderado para risco de movimento de massa. Outros cinco municípios do Estado também possuem o mesmo alerta: Cariacica, Guarapari, Piúma, Vila Velha e Vitória.
A previsão é de ainda mais chuva durante essa segunda-feira (1), que antecede o Dia de Finados, celebrado nesta terça-feira (2) e quando tradicionalmente chove. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para chuvas intensas nas 78 cidades do Espírito Santo. O aviso é válido até as 11h desta segunda-feira.
O boletim do Inmet destaca que há risco potencial para chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora, em todo o Espírito Santo.
Alegre foi o município do ES onde mais choveu nas últimas 24 horas