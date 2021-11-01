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Chuva no ES

Alegre foi o município do ES onde mais choveu nas últimas 24 horas

Relatório da Defesa Civil Estadual atualizado com dados do Cemaden até as 6h desta segunda-feira (1) aponta que o município do Sul do Estado acumulou 57,34 mm de chuvas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 nov 2021 às 08:32

Publicado em 01 de Novembro de 2021 às 08:32

Chuva em Vitória nesta quarta-feira (20)
Relatório da Defesa Civil Estadual apontou que Alegre foi a cidade onde mais choveu no ES em 24 horas Crédito: Carlos Alberto Silva
O relatório da Defesa Civil do Espírito Santo, divulgado no início da manhã desta segunda-feira (1º), aponta que o município de Alegre, na Região Sul, teve o maior acumulado de chuvas nas últimas 24 horas no Estado, com 57,34 milímetros. O levantamento é feito com dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) até as 6h.
De acordo com o relatório, Rio Bananal, na Região Norte, foi a segunda cidade com o maior acumulado de chuvas, com 51,40 mm e Água Doce do Norte, também no Norte do Estado, onde as precipitações atingiram 48,20 mm, é a terceira da lista.
Nas dez cidades no Espírito Santo onde mais choveu, a Serra é a única da Grande Vitória, com 43,56 mm, em sexto. Vila Velha ficou na 12ª colocação, com 36,26 mm. Cariacica aparece em 14º na lista, com 36,02 mm e Vitória em 17º, registrando 34,47 mm. Veja a lista abaixo:
  1. Alegre 57,34
  2. Rio Bananal 51,40
  3. Água Doce Do Norte 48,20
  4. Ecoporanga 45,85
  5. Vargem Alta 45,40
  6. Serra 43,56
  7. São Mateus 41,00
  8. João Neiva 40,97
  9. Colatina 40,63
  10. Aracruz 39,41
  11. Ibitirama 39,20
  12. Vila Velha 36,26
  13. Ibiraçu 36,04
  14. Cariacica 36,02
  15. Marilândia 35,60
  16. Guaçuí 35,24
  17. Vitória 34,47
  18. São Domingos Do Norte 31,88
  19. Santa Leopoldina 31,15
  20. Barra De São Francisco 31,11
  21. Venda Nova Do Imigrante 30,40
  22. Linhares 29,40
  23. Santa Maria De Jetibá 29,18
  24. Marechal Floriano 28,60
  25. Bom Jesus Do Norte 27,00
  26. Governador Lindenberg 26,71
  27. Vila Pavão 26,00
Por conta do acumulado de chuvas nas últimas 24 horas, Água Doce do Norte possui em vigência, de acordo com o relatório da Defesa Civil, um alerta de nível moderado para risco de movimento de massa. Outros cinco municípios do Estado também possuem o mesmo alerta: Cariacica, Guarapari, Piúma, Vila Velha e Vitória.
A previsão é de ainda mais chuva durante essa segunda-feira (1), que antecede o Dia de Finados, celebrado nesta terça-feira (2) e quando tradicionalmente chove. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo alerta para chuvas intensas nas 78 cidades do Espírito Santo. O aviso é válido até as 11h desta segunda-feira.
O boletim do Inmet destaca que há risco potencial para chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora, em todo o Espírito Santo.
Alegre foi o município do ES onde mais choveu nas últimas 24 horas

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