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Chuva no ES: tromba d'água provoca estragos em Itaguaçu

Segundo a Defesa Civil Municipal, choveu 102 mm em 6 horas. A força da água alagou casas e causou destruição em ruas na localidade do Assentamento Ita
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

25 out 2021 às 16:29

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 16:29

Moradores acordaram assustados com a chuva forte que causou estragos no Assentamento Ita, zona rural de Itaguaçu, na Região Central Serrana, na madrugada desta segunda-feira (25). Segundo a Defesa Civil Municipal, a localidade foi atingida por uma tromba d'água — choveu 102 milímetros em 6 horas. O volume de água alagou casas e causou destruição em ruas da comunidade.
Segundo a moradora Raiane Fonseca de Sousa, a chuva começou por volta de 4h30. “Quando acordamos, já estava nessa situação. Foi um susto. A força da água tirou paralelepípedos da rua, destruiu o quintal das casas e alagou as residências de alguns vizinhos”, relata.

Tromba d'água provoca destruição em Itaguaçu

O prefeito de Itaguaçu, Uesley Corteletti, e a Defesa Civil Municipal estiveram no assentamento. Nenhuma família precisou ser retirada de casa. A prefeitura informou que vai prestar assistência aos moradores e se responsabilizar pela obra de reconstrução da rua.
O coordenador da Defesa Civil de Itaguaçu, Neemias Nunes da Rocha, explica que essa tromba d'água foi um evento anormal no município e disse que o órgão não tem alerta para riscos de mais chuvas fortes na região.
“Choveu uma quantidade anormal, foram 102 mm em 6 horas. Essa quantidade atingiu somente o nosso município, mas não temos previsão de que uma chuva dessa intensidade volte a cair”, garante.
Tromba d'água provoca atinge zona rural de Itaguaçu
Tromba d'água provocou alagamento e destruição na zona rural de Itaguaçu Crédito: Leitor | A Gazeta

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