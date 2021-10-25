Chuva no ES: tromba d'água provoca estragos em Itaguaçu

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Moradores acordaram assustados com a chuva forte que causou estragos no Assentamento Ita, zona rural de Itaguaçu , na Região Central Serrana, na madrugada desta segunda-feira (25). Segundo a Defesa Civil Municipal, a localidade foi atingida por uma tromba d'água — choveu 102 milímetros em 6 horas. O volume de água alagou casas e causou destruição em ruas da comunidade.

Segundo a moradora Raiane Fonseca de Sousa, a chuva começou por volta de 4h30. “Quando acordamos, já estava nessa situação. Foi um susto. A força da água tirou paralelepípedos da rua, destruiu o quintal das casas e alagou as residências de alguns vizinhos”, relata.

Tromba d'água provoca destruição em Itaguaçu

O prefeito de Itaguaçu , Uesley Corteletti, e a Defesa Civil Municipal estiveram no assentamento. Nenhuma família precisou ser retirada de casa. A prefeitura informou que vai prestar assistência aos moradores e se responsabilizar pela obra de reconstrução da rua.

O coordenador da Defesa Civil de Itaguaçu, Neemias Nunes da Rocha, explica que essa tromba d'água foi um evento anormal no município e disse que o órgão não tem alerta para riscos de mais chuvas fortes na região.

“Choveu uma quantidade anormal, foram 102 mm em 6 horas. Essa quantidade atingiu somente o nosso município, mas não temos previsão de que uma chuva dessa intensidade volte a cair”, garante.