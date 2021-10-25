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Turismo em crescimento

Avanço da vacinação proporciona retomada das atividades turísticas no ES

O Estado tem adotado a flexibilização das atividades econômicas e sociais devido ao crescimento da imunização no território capixaba contra a Covid-19. Confira alguns dos principais pontos turísticos em funcionamento

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 11:09

Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

25 out 2021 às 11:09
Convento da Penha, em Vila Velha
Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
Espírito Santo tem adotado a flexibilização das atividades econômicas e sociais por conta do avanço da vacinação no território capixaba - o Estado é um dos que lideram o ranking nacional de pessoas vacinadas contra a Covid-19. 
Seguindo os protocolos de segurança sanitária, os principais atrativos turísticos do ES estão ampliando a capacidade de atendimento, sendo que muitos deles já retomaram com os serviços de atendimento aos turistas. É o caso do Parque Nacional do Caparaó e a Casa Lambert, em Santa Teresa, por exemplo.
Avanço da vacinação proporciona retomada das atividades turísticas no ES

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O avanço do Estado no combate ao vírus da Covid-19 fica perceptível, uma vez que, a partir do dia 8 de novembro, entram em vigor as novas regras sociais com a inclusão de uma nova classificação de "risco muito baixo". A classificação será feita por regiões do Estado, tendo como requisito os índices de imunização.

EVENTOS

Os municípios capixabas classificados em "risco baixo" poderão realizar, a partir de novembro, eventos com ocupação máxima de 50% da capacidade, com limite de 1.200 pessoas para locais fechados - com 100% dos participantes vacinados - e ocupação máxima de 50% da capacidade para ambientes abertos - também com 100% dos envolvidos vacinados.
Cidades identificadas em regiões de "risco azul" terão de aguardar um retorno do Corpo de Bombeiros, que irá averiguar a situação e indicar a capacidade permitida, com exigência para público vacinado.

PONTOS TURÍSTICOS COM VISITAÇÃO PERMITIDA

MUSEU DO COLONO - SANTA LEOPOLDINA

Museu do Colono, em Santa Leopoldina
Museu do Colono, em Santa Leopoldina Crédito: Divulgação/Secult
  • Atendimento: quarta-feira a domingo;
  • Horário: 9h às 17h;
  • Endereço: Rod. José Sette, 1502, Centro, Santa Leopoldina - ES;
  • Contato: (27) 3266-1250.

PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ - DORES DO RIO PRETO

Pico da Bandeira é a atração mais visitada do Parque Nacional do Caparaó
Pico da Bandeira é a atração mais visitada do Parque Nacional do Caparaó Crédito: Divulgação prefeitura de Alto Caparaó
  • Atendimento: todos os dias da semana (em finais de semana e feriados é necessário realizar agendamento prévio);
  • Horário: 7h às 17h;
  • Endereço: Pedra Menina - Dores do Rio Preto;
  • Para mais informações: ICMBio

CENTRO CULTURAL EZEQUIEL RONCHI - MARECHAL FLORIANO

Centro Cultural e Comunitário Ezequiel Ronchi, em Marechal Floriano
Centro Cultural e Comunitário Ezequiel Ronchi, em Marechal Floriano Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo
  • Atendimento: todos os dias da semana;
  • Horário: 8h às 17h;
  • Endereço: Rua Busato, 148, Araguaya, Marechal Floriano;
  • Para mais informações: Marechal Floriano.

IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - VILA VELHA

A Igreja Nossa Senhora do Rosário na Prainha, em Vila Velha.
A Igreja Nossa Senhora do Rosário na Prainha, em Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva
  • Atendimento: segunda a sexta-feira;
  • Horário: 9h às 16h30;
  • Endereço: Rua Praça da Bandeira – Prainha;
  • Contato: (27) 3239-3113/3329-1266.

FAROL SANTA LUZIA - VILA VELHA

Farol de Santa Luzia
Farol de Santa Luzia, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
  • Atendimento: terça-feira a domingo;
  • Horário: 9h às 16h30;
  • Endereço: Rua Santa Luzia, 2 - Praia da Costa, Vila Velha;
  • Contato: (27) 3149-7353/3149-7335 (Subsecretaria de Turismo).

CONVENTO DA PENHA - VILA VELHA

Convento da Penha, em Vila Velha
Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros
  • Atendimento: todos os dias da semana;
  • Horário: 6h às 16h (dias de missa são permitidos a entrada de até 40 veículos. Há vans que realizam o transporte até o Convento);
  • Endereço: Prainha - Vila Velha;
  • Contato: (27) 3329-0420;
  • Para mais informações: Convento da Penha.

CASA LAMBERT - SANTA TERESA

Casa Lambert, em Santa Teresa (ES)
Casa Lambert, em Santa Teresa (ES) Crédito: Divulgação
  • Atendimento: sextas, sábados, domingos e feriados;
  • Horário: 08h às 11h e 12h30 às 15h30;
  • Endereço: Rua São Lourenço, S/N;
  • Contato: (27) 3259-2357.

GALPÃO DAS PANELEIRAS - VITÓRIA

As paneleiras de goiabeiras retornaram ao trabalho nessa semana
Paneleiras de Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros
  • Atendimento: segunda a sábado;
  • Horário: 08h às 18h;
  • Endereço: Rua das Paneleiras, 55.

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