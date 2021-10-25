O Espírito Santo tem adotado a flexibilização das atividades econômicas e sociais por conta do avanço da vacinação no território capixaba - o Estado é um dos que lideram o ranking nacional de pessoas vacinadas contra a Covid-19.
Seguindo os protocolos de segurança sanitária, os principais atrativos turísticos do ES estão ampliando a capacidade de atendimento, sendo que muitos deles já retomaram com os serviços de atendimento aos turistas. É o caso do Parque Nacional do Caparaó e a Casa Lambert, em Santa Teresa, por exemplo.
Avanço da vacinação proporciona retomada das atividades turísticas no ES
O avanço do Estado no combate ao vírus da Covid-19 fica perceptível, uma vez que, a partir do dia 8 de novembro, entram em vigor as novas regras sociais com a inclusão de uma nova classificação de "risco muito baixo". A classificação será feita por regiões do Estado, tendo como requisito os índices de imunização.
EVENTOS
Os municípios capixabas classificados em "risco baixo" poderão realizar, a partir de novembro, eventos com ocupação máxima de 50% da capacidade, com limite de 1.200 pessoas para locais fechados - com 100% dos participantes vacinados - e ocupação máxima de 50% da capacidade para ambientes abertos - também com 100% dos envolvidos vacinados.
Cidades identificadas em regiões de "risco azul" terão de aguardar um retorno do Corpo de Bombeiros, que irá averiguar a situação e indicar a capacidade permitida, com exigência para público vacinado.
PONTOS TURÍSTICOS COM VISITAÇÃO PERMITIDA
MUSEU DO COLONO - SANTA LEOPOLDINA
- Atendimento: quarta-feira a domingo;
- Horário: 9h às 17h;
- Endereço: Rod. José Sette, 1502, Centro, Santa Leopoldina - ES;
- Contato: (27) 3266-1250.
PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ - DORES DO RIO PRETO
- Atendimento: todos os dias da semana (em finais de semana e feriados é necessário realizar agendamento prévio);
- Horário: 7h às 17h;
- Endereço: Pedra Menina - Dores do Rio Preto;
- Para mais informações: ICMBio
CENTRO CULTURAL EZEQUIEL RONCHI - MARECHAL FLORIANO
- Atendimento: todos os dias da semana;
- Horário: 8h às 17h;
- Endereço: Rua Busato, 148, Araguaya, Marechal Floriano;
- Para mais informações: Marechal Floriano.
IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - VILA VELHA
- Atendimento: segunda a sexta-feira;
- Horário: 9h às 16h30;
- Endereço: Rua Praça da Bandeira – Prainha;
- Contato: (27) 3239-3113/3329-1266.
FAROL SANTA LUZIA - VILA VELHA
- Atendimento: terça-feira a domingo;
- Horário: 9h às 16h30;
- Endereço: Rua Santa Luzia, 2 - Praia da Costa, Vila Velha;
- Contato: (27) 3149-7353/3149-7335 (Subsecretaria de Turismo).
CONVENTO DA PENHA - VILA VELHA
- Atendimento: todos os dias da semana;
- Horário: 6h às 16h (dias de missa são permitidos a entrada de até 40 veículos. Há vans que realizam o transporte até o Convento);
- Endereço: Prainha - Vila Velha;
- Contato: (27) 3329-0420;
- Para mais informações: Convento da Penha.
CASA LAMBERT - SANTA TERESA
- Atendimento: sextas, sábados, domingos e feriados;
- Horário: 08h às 11h e 12h30 às 15h30;
- Endereço: Rua São Lourenço, S/N;
- Contato: (27) 3259-2357.
GALPÃO DAS PANELEIRAS - VITÓRIA
- Atendimento: segunda a sábado;
- Horário: 08h às 18h;
- Endereço: Rua das Paneleiras, 55.