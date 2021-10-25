Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Espírito Santo tem adotado a flexibilização das atividades econômicas e sociais por conta do avanço da vacinação no território capixaba - o Estado é um dos que lideram o ranking nacional de pessoas vacinadas contra a Covid-19.

Seguindo os protocolos de segurança sanitária, os principais atrativos turísticos do ES estão ampliando a capacidade de atendimento, sendo que muitos deles já retomaram com os serviços de atendimento aos turistas. É o caso do Parque Nacional do Caparaó e a Casa Lambert, em Santa Teresa , por exemplo.

Your browser does not support the audio element. Avanço da vacinação proporciona retomada das atividades turísticas no ES

O avanço do Estado no combate ao vírus da Covid-19 fica perceptível, uma vez que, a partir do dia 8 de novembro, entram em vigor as novas regras sociais com a inclusão de uma nova classificação de "risco muito baixo". A classificação será feita por regiões do Estado, tendo como requisito os índices de imunização.

EVENTOS

Os municípios capixabas classificados em "risco baixo" poderão realizar, a partir de novembro, eventos com ocupação máxima de 50% da capacidade, com limite de 1.200 pessoas para locais fechados - com 100% dos participantes vacinados - e ocupação máxima de 50% da capacidade para ambientes abertos - também com 100% dos envolvidos vacinados.

Cidades identificadas em regiões de "risco azul" terão de aguardar um retorno do Corpo de Bombeiros, que irá averiguar a situação e indicar a capacidade permitida, com exigência para público vacinado.

PONTOS TURÍSTICOS COM VISITAÇÃO PERMITIDA

MUSEU DO COLONO - SANTA LEOPOLDINA

Museu do Colono, em Santa Leopoldina Crédito: Divulgação/Secult

Atendimento: quarta-feira a domingo;

quarta-feira a domingo; Horário: 9h às 17h;

9h às 17h; Endereço: Rod. José Sette, 1502, Centro, Santa Leopoldina - ES;

Rod. José Sette, 1502, Centro, Santa Leopoldina - ES; Contato: (27) 3266-1250.

PARQUE NACIONAL DO CAPARAÓ - DORES DO RIO PRETO

Pico da Bandeira é a atração mais visitada do Parque Nacional do Caparaó Crédito: Divulgação prefeitura de Alto Caparaó

Atendimento: todos os dias da semana (em finais de semana e feriados é necessário realizar agendamento prévio);

todos os dias da semana (em finais de semana e feriados é necessário realizar agendamento prévio); Horário: 7h às 17h;

7h às 17h; Endereço: Pedra Menina - Dores do Rio Preto;

Pedra Menina - Dores do Rio Preto; Para mais informações: ICMBio

CENTRO CULTURAL EZEQUIEL RONCHI - MARECHAL FLORIANO

Centro Cultural e Comunitário Ezequiel Ronchi, em Marechal Floriano Crédito: Divulgação/Governo do Espírito Santo

Atendimento: todos os dias da semana;

todos os dias da semana; Horário: 8h às 17h;

8h às 17h; Endereço: Rua Busato, 148, Araguaya, Marechal Floriano;

Rua Busato, 148, Araguaya, Marechal Floriano; Para mais informações: Marechal Floriano.

IGREJA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO - VILA VELHA

A Igreja Nossa Senhora do Rosário na Prainha, em Vila Velha. Crédito: Carlos Alberto Silva

Atendimento: segunda a sexta-feira;

segunda a sexta-feira; Horário: 9h às 16h30;

9h às 16h30; Endereço: Rua Praça da Bandeira – Prainha;

Rua Praça da Bandeira – Prainha; Contato: (27) 3239-3113/3329-1266.

FAROL SANTA LUZIA - VILA VELHA

Farol de Santa Luzia, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva

Atendimento: terça-feira a domingo;

terça-feira a domingo; Horário: 9h às 16h30;

9h às 16h30; Endereço: Rua Santa Luzia, 2 - Praia da Costa, Vila Velha;

Rua Santa Luzia, 2 - Praia da Costa, Vila Velha; Contato: (27) 3149-7353/3149-7335 (Subsecretaria de Turismo).

CONVENTO DA PENHA - VILA VELHA

Convento da Penha, em Vila Velha Crédito: Ricardo Medeiros

Atendimento: todos os dias da semana;

todos os dias da semana; Horário: 6h às 16h (dias de missa são permitidos a entrada de até 40 veículos. Há vans que realizam o transporte até o Convento);

6h às 16h (dias de missa são permitidos a entrada de até 40 veículos. Há vans que realizam o transporte até o Convento); Endereço: Prainha - Vila Velha;

Prainha - Vila Velha; Contato: (27) 3329-0420;

(27) 3329-0420; Para mais informações: Convento da Penha.

CASA LAMBERT - SANTA TERESA

Casa Lambert, em Santa Teresa (ES) Crédito: Divulgação

Atendimento: sextas, sábados, domingos e feriados;

sextas, sábados, domingos e feriados; Horário: 08h às 11h e 12h30 às 15h30;

08h às 11h e 12h30 às 15h30; Endereço: Rua São Lourenço, S/N;

Rua São Lourenço, S/N; Contato: (27) 3259-2357.

GALPÃO DAS PANELEIRAS - VITÓRIA

Paneleiras de Goiabeiras Crédito: Ricardo Medeiros