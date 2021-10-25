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Casa usada para extrair ouro de peças de informática pega fogo em Alegre

O incêndio ocorreu na madrugada desta segunda-feira (25) e queimou todo material químico utilizado no processo de retirada do metal valioso. O Corpo de Bombeiros foi acionado, conteve as chamas e ninguém se feriu
Bruna Hemerly

Bruna Hemerly

Publicado em 

25 out 2021 às 09:47

Publicado em 25 de Outubro de 2021 às 09:47

O incêndio foi na madrugada desta segunda-feira (25) e queimou todo material químico que havia no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado
Casa que era usada para extrair ouro de equipamentos de informática pega fogo em Alegre Crédito: Corpo de Bombeiros
Uma casa pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (25), na região central do município de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O local era usado pelo proprietário para extrair ouro de equipamento de informática sucateados. Produtos químicos também eram mantidos no interior do imóvel.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi registrado por volta das 4h30. Quando a equipe chegou no local, as chamas já haviam consumido todo material combustível na casa. “Iniciamos o combate externo e posteriormente, fizemos o combate direto, entrando na residência ainda em chamas”, informou os Bombeiros.
Ainda de acordo com os Bombeiros, o responsável pelo imóvel explicou que já morou na residência, mas, atualmente, era usada somente como local de trabalho, para retirar fragmentos de ouro de equipamentos de informática, como em placa-mãe de computadores sucateados.
Para realizar o serviço, ele usava elementos químicos, como ácido muriático, peróxido de hidrogênio e ácido nítrico. Todo esse material foi consumido pelo fogo. O proprietário do imóvel disse que vai registrar ocorrência na Polícia Civil para investigar se o incêndio foi criminoso.

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