Casa usada para extrair ouro de peças de informática pega fogo em Alegre

Uma casa pegou fogo na madrugada desta segunda-feira (25), na região central do município de Alegre, no Sul do Espírito Santo. O local era usado pelo proprietário para extrair ouro de equipamento de informática sucateados. Produtos químicos também eram mantidos no interior do imóvel.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio foi registrado por volta das 4h30. Quando a equipe chegou no local, as chamas já haviam consumido todo material combustível na casa. “Iniciamos o combate externo e posteriormente, fizemos o combate direto, entrando na residência ainda em chamas”, informou os Bombeiros.
Ainda de acordo com os Bombeiros, o responsável pelo imóvel explicou que já morou na residência, mas, atualmente, era usada somente como local de trabalho, para retirar fragmentos de ouro de equipamentos de informática, como em placa-mãe de computadores sucateados.
Para realizar o serviço, ele usava elementos químicos, como ácido muriático, peróxido de hidrogênio e ácido nítrico. Todo esse material foi consumido pelo fogo. O proprietário do imóvel disse que vai registrar ocorrência na Polícia Civil para investigar se o incêndio foi criminoso.