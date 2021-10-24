Acidente com incêndio deixa um morto e dois feridos na BR 101, em Guarapari

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na madrugada deste domingo (24), na BR 101, em Guarapari. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolvendo um carro de passeio, um caminhão e uma carreta ocorreu por volta de 1 hora, na altura do km 339, no bairro Jabuti. A vítima foi identificada como Dherman Herpst, de 24 anos.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, houve incêndio nos veículos após a colisão (veja vídeo abaixo), o que interditou o trânsito nos dois sentidos da BR 101. A pista foi totalmente liberada para o tráfego às 6h22 deste domingo.
Os Bombeiros postaram informações no perfil da corporação no Twitter que o acidente deixou três vítimas, sendo que uma delas morreu no local.
Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, um motorista de um carro de passeio tentou ultrapassar um caminhão que transportava eucalipto e colidiu de frente com outra carreta, no sentido contrário. O veículo que transportava eucalipto não conseguiu frear a tempo e bateu contra o carro e a outra carreta.
Após a colisão, houve um incêndio nos veículos. Por nota o Corpo de Bombeiros confirmou a dinâmica do acidente e informou que o motorista do Corolla morreu no local, carbonizado. Os outros dois condutores, do caminhão e da carreta, foram socorridos a unidades de saúde de Cachoeiro de Itapemirim e para a UPA de Guarapari. Logo após as chamas serem extintas, os bombeiros realizaram a limpeza de pista.
Acidente em Guarapari
Ainda segundo apuração da TV Gazeta, no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, a família da pessoa que morreu tentou liberar o corpo para o enterro, sem sucesso, visto que a vítima ficou praticamente carbonizada, o que impediu a sua identificação. Vai ser necessário a realização de teste de DNA, cuja resposta deverá ser liberada entre 30 a 60 dias.
A PRF não soube informar em qual sentido trafegavam o carro de passeio e o caminhão de eucalipto.
Em entrevista para a TV Gazeta, o soldador Adilson Teixeira, que mora próximo ao local do acidente, informou que ajudou a socorrer as vítimas. Ele relata que o Corola seguia no sentido Guarapari, assim como o caminhão de eucalipto.
“Quando chegamos ao local o motorista do Corola já não falava mais nada. O motorista do caminhão de eucalipto estava preso às ferragens e gritava muito. Nós conseguimos retirá-lo com ajuda de outras pessoas. O motorista da outra carreta, que carregava bobinas, ficou ferido, mas conseguiu sair do carro. Logo depois o fogo tomou conta de tudo”, relatou.