Acidente com incêndio deixa um morto e dois feridos na BR 101, em Guarapari

Acidente termina em incêndio e mata uma pessoa na BR 101, em Guarapari Crédito: Reprodução | Instagram @danilocunha83

Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente na madrugada deste domingo (24), na BR 101, em Guarapari. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão envolvendo um carro de passeio, um caminhão e uma carreta ocorreu por volta de 1 hora, na altura do km 339, no bairro Jabuti. A vítima foi identificada como Dherman Herpst, de 24 anos

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, houve incêndio nos veículos após a colisão (veja vídeo abaixo), o que interditou o trânsito nos dois sentidos da BR 101. A pista foi totalmente liberada para o tráfego às 6h22 deste domingo.

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Os Bombeiros postaram informações no perfil da corporação no Twitter que o acidente deixou três vítimas, sendo que uma delas morreu no local.

ATUALIZAÇÃO 24/10 as 05:30 / Guarapari – Incêndio em Veículos: Finalizado o atendimento por parte da equipe do Corpo de Bombeiros, mas a via segue interditada ainda. Foram 3 vítimas ao todo sendo que uma estava em óbito na cena. #193ES. — Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (@bombeirosES) October 24, 2021

Segundo apuração do repórter Diony Silva, da TV Gazeta, um motorista de um carro de passeio tentou ultrapassar um caminhão que transportava eucalipto e colidiu de frente com outra carreta, no sentido contrário. O veículo que transportava eucalipto não conseguiu frear a tempo e bateu contra o carro e a outra carreta.

Após a colisão, houve um incêndio nos veículos. Por nota o Corpo de Bombeiros confirmou a dinâmica do acidente e informou que o motorista do Corolla morreu no local, carbonizado. Os outros dois condutores, do caminhão e da carreta, foram socorridos a unidades de saúde de Cachoeiro de Itapemirim e para a UPA de Guarapari. Logo após as chamas serem extintas, os bombeiros realizaram a limpeza de pista.

Acidente em Guarapari

Ainda segundo apuração da TV Gazeta, no Departamento Médico Legal (DML), em Vitória, a família da pessoa que morreu tentou liberar o corpo para o enterro, sem sucesso, visto que a vítima ficou praticamente carbonizada, o que impediu a sua identificação. Vai ser necessário a realização de teste de DNA, cuja resposta deverá ser liberada entre 30 a 60 dias.

A PRF não soube informar em qual sentido trafegavam o carro de passeio e o caminhão de eucalipto.

Em entrevista para a TV Gazeta, o soldador Adilson Teixeira, que mora próximo ao local do acidente, informou que ajudou a socorrer as vítimas. Ele relata que o Corola seguia no sentido Guarapari, assim como o caminhão de eucalipto.