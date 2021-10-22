Caminhão tomba em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Carreta carregada com chapas de granito tomba na Rodovia do Contorno Crédito: Gabriela Ribeti

Um caminhão carregado com chapas de granito em um contêiner tombou no final da tarde desta sexta-feira (22), na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Porto de Cariacica, em Cariacica . Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Eco101, que administra a via, foram acionadas para atender a ocorrência. Ninguém se feriu e a rodovia — trecho da BR 101 entre o município e Serra — não precisou ser interditada.

Segundo apuração da repórter Gabriela Ribetti, da TV Gazeta , o motorista seguia pela pista central da rodovia quando, ao desviar de outro caminhão, perdeu o controle do veículo, passou por cima do canteiro e tombou com a carreta na faixa lateral.

Caminhoneiro há mais de 30 anos, Angelo Tomazini, condutor da carreta, contou que seguia no sentido Serra - Cariacica quando tentou desviar de outro caminhão, porque não conseguiu frear, e acabou passando por cima do canteiro. "Não teve jeito. Agora estou esperando a seguradora chegar para desacoplar o contêiner e desvirar o caminhão", explicou.

Caminhão carregado com chapas de granito tomba na Rodovia do Contorno

O motorista disse que sofreu alguns arranhões, mas dispensou o atendimento da ambulância. " Uns arranhões aqui e ali, mas estou com saúde e isso é o que importa", ressaltou.