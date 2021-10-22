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Com chapas de granito

Caminhão tomba em acidente na Rodovia do Contorno, em Cariacica

Acidente aconteceu no final da tarde desta sexta-feira (22), na altura do bairro Porto de Cariacica, e a via não precisou ser interditada. Apesar do susto, ninguém se feriu
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

22 out 2021 às 18:07

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 18:07

Carreta carregada com chapas de granito tomba na Rodovia do Contorno
Carreta carregada com chapas de granito tomba na Rodovia do Contorno Crédito: Gabriela Ribeti
Um caminhão carregado com chapas de granito em um contêiner tombou no final da tarde desta sexta-feira (22), na Rodovia do Contorno, na altura do bairro Porto de Cariacica, em Cariacica. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária Eco101, que administra a via, foram acionadas para atender a ocorrência. Ninguém se feriu e a rodovia — trecho da BR 101 entre o município e Serra — não precisou ser interditada. 
Segundo  apuração da repórter Gabriela Ribetti, da TV Gazeta, o motorista seguia pela pista central da rodovia quando, ao desviar de outro caminhão, perdeu o controle do veículo, passou por cima do canteiro e tombou com a carreta na faixa lateral. 
Caminhoneiro há mais de 30 anos, Angelo Tomazini, condutor da carreta, contou que seguia no sentido Serra - Cariacica quando tentou desviar  de outro caminhão, porque não conseguiu frear, e acabou passando por cima do canteiro. "Não teve jeito. Agora estou esperando a seguradora chegar para desacoplar o contêiner e desvirar o caminhão", explicou.

Caminhão carregado com chapas de granito tomba na Rodovia do Contorno

O motorista disse que sofreu alguns arranhões, mas dispensou o atendimento da ambulância. " Uns arranhões aqui e ali, mas estou com saúde e isso é o que importa", ressaltou.
Demandada pela reportagem, a Eco101 informou que, após o acidente, o tráfego na rodovia seguiu por um desvio no sentido Vitória até as 16h02, quando a faixa foi liberada. Para atendimento, foram acionados recursos da concessionária (ambulância, guincho e viatura de inspeção).

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