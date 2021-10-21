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Socorro rápido

Mãe e filha ficam feridas em acidente entre carro, moto e ônibus em Vitória

Vítimas estavam na motocicleta e foram parar debaixo do Fiat Uno. Bombeiros chegaram rapidamente ao local e resgataram as duas. Colisão ocorreu na região da Ilha do Príncipe na manhã desta quinta (21)
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

21 out 2021 às 09:58

Publicado em 21 de Outubro de 2021 às 09:58

Acidente
Mãe e filha, que estavam na moto, foram parar debaixo do Fiat Uno no acidente na Ilha do Príncipe Crédito: Carol Monteiro
Um acidente envolvendo um Fiat Uno, uma motocicleta e um ônibus da Viação Águia Branca deixou pelo menos duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (21), na região da Ilha do Príncipe e nas imediações da Rodoviária de Vitória.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão envolvendo os três veículos foi registrada por volta das 8h29 da manhã e as vítimas são mãe e filha. As mulheres possuem 50 e 30 anos, respectivamente. Elas estavam na moto, que foi parar debaixo do carro de passeio.
Em um vídeo feito pelo internauta Sullivan Leal é possível ver que uma delas ficou caída no canteiro ao lado da pista cercada por populares. Até então o socorro ainda não havia chegado ao local.
Pelas redes sociais, os Bombeiros informaram que a mulher mais nova foi quem ficou presa debaixo do Uno, enquanto a mãe dela precisou ser encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), em Vitória, que fica a poucos quilômetros do local do acidente.
Posteriormente, a filha também foi levada ao mesmo hospital. De acordo com a corporação, ambas foram socorridas conscientes.

SEM PASSAGEIROS

Em nota, a Viação Águia Branca, informou que O ônibus da empresa estava a caminho da Rodoviária de Vitória, quando foi atingido na lateral por um veículo de passeio. O motorista não ficou ferido e não haviam passageiros a bordo no momento da colisão. Em decorrência do ocorrido, houve um pequeno atraso na viagem para a substituição do ônibus, responsável pela linha Vitória x Aracruz", salientou. 

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