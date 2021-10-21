Mãe e filha ficam feridas em acidente entre carro, moto e ônibus em Vitória

Mãe e filha, que estavam na moto, foram parar debaixo do Fiat Uno no acidente na Ilha do Príncipe Crédito: Carol Monteiro

Um acidente envolvendo um Fiat Uno, uma motocicleta e um ônibus da Viação Águia Branca deixou pelo menos duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (21), na região da Ilha do Príncipe e nas imediações da Rodoviária de Vitória

De acordo com o Corpo de Bombeiros , a colisão envolvendo os três veículos foi registrada por volta das 8h29 da manhã e as vítimas são mãe e filha. As mulheres possuem 50 e 30 anos, respectivamente. Elas estavam na moto, que foi parar debaixo do carro de passeio.

Em um vídeo feito pelo internauta Sullivan Leal é possível ver que uma delas ficou caída no canteiro ao lado da pista cercada por populares. Até então o socorro ainda não havia chegado ao local.

#CDT - Vitória: acidente entre carro, moto e ônibus na descida da Segunda Ponte, no novo acesso ao bairro Santo Antônio. Guarda Municipal afirma que já há o atendimento à ocorrência; ambulâncias estão no local.

Vídeo: ouvinte Sullivan Leal/WA pic.twitter.com/D4NbOxFRiQ — CBN Vitória (@cbnvitoria) October 21, 2021

Pelas redes sociais, os Bombeiros informaram que a mulher mais nova foi quem ficou presa debaixo do Uno, enquanto a mãe dela precisou ser encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), em Vitória, que fica a poucos quilômetros do local do acidente.

Posteriormente, a filha também foi levada ao mesmo hospital. De acordo com a corporação, ambas foram socorridas conscientes.

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