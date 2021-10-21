Mãe e filha ficam feridas em acidente entre carro, moto e ônibus em Vitória

Um acidente envolvendo um Fiat Uno, uma motocicleta e um ônibus da Viação Águia Branca deixou pelo menos duas pessoas feridas na manhã desta quinta-feira (21), na região da Ilha do Príncipe e nas imediações da Rodoviária de Vitória.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, a colisão envolvendo os três veículos foi registrada por volta das 8h29 da manhã e as vítimas são mãe e filha. As mulheres possuem 50 e 30 anos, respectivamente. Elas estavam na moto, que foi parar debaixo do carro de passeio.
Em um vídeo feito pelo internauta Sullivan Leal é possível ver que uma delas ficou caída no canteiro ao lado da pista cercada por populares. Até então o socorro ainda não havia chegado ao local.
Pelas redes sociais, os Bombeiros informaram que a mulher mais nova foi quem ficou presa debaixo do Uno, enquanto a mãe dela precisou ser encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (antigo São Lucas), em Vitória, que fica a poucos quilômetros do local do acidente.
Posteriormente, a filha também foi levada ao mesmo hospital. De acordo com a corporação, ambas foram socorridas conscientes.
SEM PASSAGEIROS
Em nota, a Viação Águia Branca, informou que O ônibus da empresa estava a caminho da Rodoviária de Vitória, quando foi atingido na lateral por um veículo de passeio. O motorista não ficou ferido e não haviam passageiros a bordo no momento da colisão. Em decorrência do ocorrido, houve um pequeno atraso na viagem para a substituição do ônibus, responsável pela linha Vitória x Aracruz", salientou.