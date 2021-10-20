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Área de risco

Queda de barreira interdita parte da BR 482, em Guaçuí

Chuva forte provocou desmoronamento de terra e queda de uma árvore no km 99 da BR 482, em Guaçuí, próximo ao limite com Alegre, na manhã desta quarta-feira (20)

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 15:03

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 out 2021 às 15:03
Queda de barreira interdita parte de rodovia no Caparaó
Após queda de barreira, BR 482, foi interditada no km 99, no limite entre Guaçuí e Alegre Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Uma queda de barreira no km 99 da BR 482, em Guaçuí, na região do Caparaó, interditou parte da pista no trecho na manhã desta quarta-feira (20). O desmoronamento ocorreu durante a forte chuva que atinge a região. A Defesa Civil orienta que os motoristas tenham atenção redobrada no trecho.
Segundo a Polícia Militar — acionada para orientar os motoristas — devido à queda da barreira, uma árvore de grande porte também caiu na pista, no km 99, mas já foi cortada e retida do local pelo Corpo de Bombeiros
Os Bombeiros informaram que a área é de grande risco, com uma barranceira de cerca de 15 metros, na iminência de ocorrer deslizamento de grande quantidade de terra. O trecho fica no limite entre Guaçuí e Alegre
Queda de barreira interdita parte de rodovia no Caparaó
Queda de barreira interdita parte de rodovia no Caparaó Crédito: Divulgação/ Corpo de Bombeiros
Após análise primária no local realizada pelo chefe da equipe dos Bombeiros, a corporação e a Defesa Civil de Guaçuí decidiram, por segurança, interditar parcialmente a via no km 99, sentido Guaçuí - Alegre. As defesas civis dos dois municípios ficaram de encontrar uma solução para o perigo no trecho.

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