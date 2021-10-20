Queda de barreira interdita parte da BR 482, em Guaçuí

Após queda de barreira, BR 482, foi interditada no km 99, no limite entre Guaçuí e Alegre

Após análise primária no local realizada pelo chefe da equipe dos Bombeiros, a corporação e a Defesa Civil de Guaçuí decidiram, por segurança, interditar parcialmente a via no km 99, sentido Guaçuí - Alegre. As defesas civis dos dois municípios ficaram de encontrar uma solução para o perigo no trecho.