Queda de barreira interdita parte da BR 482, em Guaçuí

Uma queda de barreira no km 99 da BR 482, em Guaçuí, na região do Caparaó, interditou parte da pista no trecho na manhã desta quarta-feira (20). O desmoronamento ocorreu durante a forte chuva que atinge a região. A Defesa Civil orienta que os motoristas tenham atenção redobrada no trecho.
Segundo a Polícia Militar — acionada para orientar os motoristas — devido à queda da barreira, uma árvore de grande porte também caiu na pista, no km 99, mas já foi cortada e retida do local pelo Corpo de Bombeiros.
Os Bombeiros informaram que a área é de grande risco, com uma barranceira de cerca de 15 metros, na iminência de ocorrer deslizamento de grande quantidade de terra. O trecho fica no limite entre Guaçuí e Alegre
Após análise primária no local realizada pelo chefe da equipe dos Bombeiros, a corporação e a Defesa Civil de Guaçuí decidiram, por segurança, interditar parcialmente a via no km 99, sentido Guaçuí - Alegre. As defesas civis dos dois municípios ficaram de encontrar uma solução para o perigo no trecho.