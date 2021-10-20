Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Susto

Vídeo: vigilante salva criança de ser atropelada em Vila Velha

A criança foi salva por uma vigilante, Adnna Ribeiro, que correu para puxá-la no momento em que um carro passava pela via; câmeras de segurança registraram o momento
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

20 out 2021 às 13:34

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 13:34

Criança é salva de ser atropelada na Avenida Marechal Campos, em Vitória
Criança é salva de ser atropelada em avenida no bairro Jaburuna, em Vila Velha Crédito: Reprodução | Videomonitoramento
Uma criança quase foi atropelada ao tentar atravessar uma avenida no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (18). Ela foi salva pela vigilante patrimonial Adnna Ribeiro, que conseguiu puxá-la no momento exato em que um carro passava pela avenida. A criança não ficou ferida e foi entregue à família.
A ação foi registrada por uma câmera de videomonitoramento. A criança aparece correndo em direção à avenida, quando a vigilante percebe, corre atrás dela e consegue alcançá-la antes de ela ser atropelada. Assista abaixo:

Veja Também

Voo é cancelado após manutenção em avião no Aeroporto de Vitória

Dois jovens em bicicleta morrem em acidente com caminhão em Aracruz

Carro bate forte em tampa de bueiro e deixa 4 ocupantes feridos em Aracruz

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Grande Vitória Vitória (ES)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Mulher usando protetor solar em bastão
Protetor solar em bastão: veja os pontos de atenção ao usar
Imagem de destaque
Cesky terrier: conheça as características dessa raça de cachorro 
Homem é baleado durante ataque a tiros na Praça do Hi-Fi, em Vitória
Homem é baleado ao tentar proteger companheira de tiros em praça de Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados