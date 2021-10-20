Vídeo: vigilante salva criança de ser atropelada em Vila Velha

Uma criança quase foi atropelada ao tentar atravessar uma avenida no bairro Jaburuna, em Vila Velha, na tarde desta segunda-feira (18). Ela foi salva pela vigilante patrimonial Adnna Ribeiro, que conseguiu puxá-la no momento exato em que um carro passava pela avenida. A criança não ficou ferida e foi entregue à família.
A ação foi registrada por uma câmera de videomonitoramento. A criança aparece correndo em direção à avenida, quando a vigilante percebe, corre atrás dela e consegue alcançá-la antes de ela ser atropelada. Assista abaixo: