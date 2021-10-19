Carro bate forte em tampa de bueiro e deixa 4 ocupantes feridos em Aracruz

Quatro pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas em um acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (18), na ES 456, em Coqueiral, Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar afirmou que o condutor do automóvel não possui CNH e acabou colidindo com a tampa de um bueiro às margens da pista.
BATEU FORTE
Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver que ao entrar em uma curva o Fiat Uno vai em direção à tampa de um bueiro, colide e acaba ferindo os ocupantes. A gravação ainda mostra os passageiros saindo correndo de dentro do veículo logo após a colisão Veja abaixo:
O Corpo de Bombeiros informou que quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas crianças. Todas as vítimas estavam estáveis e sem suspeita de fratura. Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou que foi constatado que o condutor não possuía CNH e que os feridos foram socorridas para o Hospital São Camilo, em Aracruz, por uma ambulância municipal e uma equipe dos bombeiros.