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Motorista sem CNH

Carro bate forte em tampa de bueiro e deixa 4 ocupantes feridos em Aracruz

A Polícia Militar afirmou que foi constatado que o condutor não possuía habilitação e que os feridos foram socorridos para o Hospital São Camilo, na sede de Aracruz. Acidente ocorreu na ES 456, em Coqueiral, na orla aracruzense

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 11:31

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

19 out 2021 às 11:31
O Fiat Uno bateu em um bueiro às margens da BR 456 na localidade de Coqueiral, em Aracruz Crédito: Redes sociais
Quatro pessoas, incluindo duas crianças, ficaram feridas em um acidente ocorrido na tarde desta segunda-feira (18), na ES 456, em Coqueiral, Aracruz, no Norte do Espírito Santo. A Polícia Militar afirmou que o condutor do automóvel não possui  CNH e acabou colidindo com a tampa de um bueiro às margens da pista.

BATEU FORTE

Nas imagens divulgadas nas redes sociais é possível ver que ao entrar em uma curva o Fiat Uno vai em direção à tampa de um bueiro, colide e acaba ferindo os ocupantes. A gravação ainda mostra os passageiros saindo correndo de dentro do veículo logo após a colisão Veja abaixo:
Corpo de Bombeiros informou que quatro pessoas ficaram feridas, sendo duas crianças. Todas as vítimas estavam estáveis e sem suspeita de fratura. Por meio de nota, a Polícia Militar afirmou que foi constatado que o condutor não possuía CNH e que os feridos foram socorridas para o Hospital São Camilo, em Aracruz, por uma ambulância municipal e uma equipe dos bombeiros.

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