Dois jovens em bicicleta morrem em acidente com caminhão em Aracruz

Dois jovens morreram após serem atingidos por um caminhão no km 182 da BR 101, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (16). As vítimas estavam em uma bicicleta, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando foram atingidas no acostamento pelo veículo que tentava uma ultrapassagem.
A batida aconteceu por volta das 20h30, no local conhecido por Curva do Assombro. De acordo com a PRF, as vítimas, de 24 e 16 anos, estavam em uma mesma bicicleta e seguiam no sentido Aracruz; o caminhão, no sentido Vitória. O motorista do veículo teria tentado uma ultrapassagem em local proibido e, na manobra, acabou atingindo a bicicleta.
Equipes de resgate da Eco 101 e Samu estiveram no local. O jovem de 24 anos morreu no local, já o adolescente faleceu a caminho do Hospital Geral de Linhares. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Linhares.
O motorista do caminhão, de 31 anos, não sofreu ferimentos. Segundo a PRF, ele passou por exame do bafômetro, que resultou em negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Após ser ouvido, foi liberado. O caso será investigado pela delegacia de Aracruz.
OUTUBRO VIOLENTO NO MUNICÍPIO
Somente no período de oito dias, entre os dias 2 e 10 de outubro, 10 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Aracruz. Na noite do último domingo (10), três adolescentes morreram em um acidente envolvendo uma van e um carro de passeio na ES 456, no município.