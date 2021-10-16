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BR 101

Dois jovens em bicicleta morrem em acidente com caminhão em Aracruz

O jovem de 24 anos morreu no local, já o adolescente, de 16 anos, faleceu a caminho do Hospital Geral de Linhares. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Linhares
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 out 2021 às 09:36

Publicado em 16 de Outubro de 2021 às 09:36

Serviço Médico Legal (SML) de Linhares
Corpos foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Linhares Crédito: Brunela Alves/Arquivo
Dois jovens morreram após serem atingidos por um caminhão no km 182 da BR 101, em Aracruz, Norte do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (16). As vítimas estavam em uma bicicleta, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), quando foram atingidas no acostamento pelo veículo que tentava uma ultrapassagem.
A batida aconteceu por volta das 20h30, no local conhecido por Curva do Assombro. De acordo com a PRF, as vítimas, de 24 e 16 anos, estavam em uma mesma bicicleta e seguiam no sentido Aracruz;  o caminhão, no sentido Vitória. O motorista do veículo teria tentado uma ultrapassagem em local proibido e, na manobra,  acabou atingindo a bicicleta.
Equipes de resgate da Eco 101 e Samu estiveram no local. O jovem de 24 anos morreu no local, já o adolescente faleceu a caminho do Hospital Geral de Linhares. Os corpos foram encaminhados ao Serviço Médico Legal de Linhares.
O motorista do caminhão, de 31 anos, não sofreu ferimentos. Segundo a PRF, ele passou por exame do bafômetro, que resultou em negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Após ser ouvido, foi liberado. O caso será investigado pela delegacia de Aracruz.

OUTUBRO VIOLENTO NO MUNICÍPIO

Somente no período de oito dias, entre os dias 2 e 10 de outubro, 10 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Aracruz. Na noite do último domingo (10), três adolescentes morreram em um acidente envolvendo uma van e um carro de passeio na ES 456, no município.

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