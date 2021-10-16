Dois jovens em bicicleta morrem em acidente com caminhão em Aracruz

A batida aconteceu por volta das 20h30, no local conhecido por Curva do Assombro. De acordo com a PRF, as vítimas, de 24 e 16 anos, estavam em uma mesma bicicleta e seguiam no sentido Aracruz; o caminhão, no sentido Vitória. O motorista do veículo teria tentado uma ultrapassagem em local proibido e, na manobra, acabou atingindo a bicicleta.