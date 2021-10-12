Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Norte do ES

Acidente em Aracruz: adolescente morreu no dia do aniversário da avó

Colisão entre carro e van matou três adolescentes no domingo; Júlia, de 16 anos, foi sepultada nesta terça-feira (12)

Publicado em 12 de Outubro de 2021 às 13:11

Geizy Gomes

Geizy Gomes

Publicado em 

12 out 2021 às 13:11
Lourdes era avó de Júlia e perdeu a neta no dia do aniversário
Lourdes era avó de Júlia e perdeu a neta no dia do aniversário Crédito: Juliano Gomes
"Ela me deu um abraço, me deu os parabéns porque era o dia do meu aniversário. Eu não merecia isso". O desabafo é de Lourdes Florêncio Fraga, avó da adolescente Júlia Silva Fraga, de 16 anos, que morreu em um acidente de trânsito em Aracruz, Norte do Espírito Santo. O corpo dela foi sepultado na manhã desta terça-feira (12).
“Ela me disse para ficar tranquila, pois iria chegar cedo. Ela me deu um abraço, me deu os parabéns  porque era o dia do meu aniversário. Eu não merecia isso. Infelizmente (choro). Sou muito apegada com minhas netas, sou vó e mãe , foi eu que criei, morava comigo. Fazia de tudo para dar o melhor. Não teve como! Deus levou. Só Jesus!”, disse, emocionada, ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.
O acidente, que envolveu um carro e uma van, aconteceu no domingo (10), na ES 456, na altura do bairro Irajá. Outros dois adolescentes que estavam no carro com Júlia também morreram: Letícia Koch, de 16 anos, e Leonardo de Freitas, de 15 anos. 
Julia Jamily e Letícia Koch, ambas com 16 anos, e Leonardo de freitas, 15 anos, morreram no acidente em Aracruz.
Julia Fraga e Letícia Koch, ambas com 16 anos, e Leonardo de Freitas, 15 anos, morreram no acidente em Aracruz. Crédito: Montagem | A Gazeta
Familiares contaram que os jovens eram muito amigos e estavam a caminho de uma festa, em Coqueiral de Aracruz, no litoral, quando o acidente aconteceu. 
"Ela me falou 'vó estou indo' e eu falei para ela não ir porque estava chovendo. Ela me disse para ficar tranquila, pois iria chegar cedo"
Lourdes - Avó de Julia, que morreu no acidente
Quem dirigia o carro em que os adolescentes estavam era um jovem de 19 anos. Segundo apuração da TV Gazeta Norte, ele foi encaminhado em estado gravíssimo para um hospital na Grande Vitória.
Os corpos dos outros dois adolescentes foram sepultados na segunda-feira (11): o de Leonardo, em Aracruz, e o de Letícia, em João Neiva.
Aos militares, no dia do acidente, o motorista da van relatou que seguia em direção ao Centro de Aracruz quando se deparou com o carro, que teria rodado na pista desgovernado e colidido com a van. 
A Polícia Civil investiga o caso e por meio de nota informou que realiza testes de alcoolemia para anexar ao Inquérito Policial (IP) da delegacia responsável pelo caso. Sobre o acidente em Aracruz, afirmou que amostras de sangue foram retiradas e estão em análise.

Veja Também

Acidente de trânsito deixa quase 300 imóveis sem energia em Cachoeiro

Em 8 dias, acidentes de trânsito mataram 10 pessoas em Aracruz

Motorista com sinais de embriaguez capota em acidente na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Aracruz
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Após o acidente, o motociclista foi encaminhado ao hospital com fraturas expostas
Acidente entre carreta e moto deixa duas pessoas feridas no Sul do ES
Imagem de destaque
Pet com bafo? 7 causas do mau hálito em cães e gatos
Marcelo Júnior Dias Fanticelli, de 19 anos, foi preso após perseguição policial em Vila Velha
Motociclista finge convulsão e aperta partes íntimas de PM ao tentar fugir em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados