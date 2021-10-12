Acidente em Aracruz: adolescente morreu no dia do aniversário da avó

Lourdes era avó de Júlia e perdeu a neta no dia do aniversário Crédito: Juliano Gomes

"Ela me deu um abraço, me deu os parabéns porque era o dia do meu aniversário. Eu não merecia isso". O desabafo é de Lourdes Florêncio Fraga, avó da adolescente Júlia Silva Fraga, de 16 anos, que morreu em um acidente de trânsito em Aracruz, Norte do Espírito Santo . O corpo dela foi sepultado na manhã desta terça-feira (12).

“Ela me disse para ficar tranquila, pois iria chegar cedo. Ela me deu um abraço, me deu os parabéns porque era o dia do meu aniversário. Eu não merecia isso. Infelizmente (choro). Sou muito apegada com minhas netas, sou vó e mãe , foi eu que criei, morava comigo. Fazia de tudo para dar o melhor. Não teve como! Deus levou. Só Jesus!”, disse, emocionada, ao repórter Eduardo Dias, da TV Gazeta Norte.

O acidente, que envolveu um carro e uma van, aconteceu no domingo (10), na ES 456, na altura do bairro Irajá. Outros dois adolescentes que estavam no carro com Júlia também morreram: Letícia Koch, de 16 anos, e Leonardo de Freitas, de 15 anos.

Julia Fraga e Letícia Koch, ambas com 16 anos, e Leonardo de Freitas, 15 anos, morreram no acidente em Aracruz. Crédito: Montagem | A Gazeta

Familiares contaram que os jovens eram muito amigos e estavam a caminho de uma festa, em Coqueiral de Aracruz, no litoral, quando o acidente aconteceu.

"Ela me falou 'vó estou indo' e eu falei para ela não ir porque estava chovendo. Ela me disse para ficar tranquila, pois iria chegar cedo" Lourdes - Avó de Julia, que morreu no acidente

Quem dirigia o carro em que os adolescentes estavam era um jovem de 19 anos. Segundo apuração da TV Gazeta Norte, ele foi encaminhado em estado gravíssimo para um hospital na Grande Vitória.

Os corpos dos outros dois adolescentes foram sepultados na segunda-feira (11): o de Leonardo, em Aracruz, e o de Letícia, em João Neiva.

Aos militares, no dia do acidente, o motorista da van relatou que seguia em direção ao Centro de Aracruz quando se deparou com o carro, que teria rodado na pista desgovernado e colidido com a van.