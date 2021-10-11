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Na ES 456

Acidente entre carro e van deixa mortos e feridos em Aracruz

Colisão ocorreu na noite deste domingo (10). Três jovens que estavam no carro de passeio morreram e  outras quatro pessoas ficaram feridas
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

11 out 2021 às 07:25

Publicado em 11 de Outubro de 2021 às 07:25

Julia Jamily e Letícia Koch, ambas com 16 anos, e Leonardo de freitas, 15 anos, morreram no acidente em Aracruz.
Julia Jamily e Letícia Koch, ambas com 16 anos, e Leonardo de freitas, 15 anos, morreram no acidente em Aracruz. Crédito: Montagem A Gazeta
Três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um acidente envolvendo uma van e um carro de passeio na noite deste domingo (10), na ES 456, no bairro Irajá, em AracruzRegião Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a adolescente Julia  Camily Silva Fraga, de 16 anos, morreu no local e outros dois jovens, identificados como Leonardo de Freitas Martins, de 15 anos, e Letícia Koch Brandão Almeida, de 16 anos, chegaram a ser socorridos para um hospital, mas não resistiram.
Corpo de Bombeiros informou que a colisão ocorreu por volta das 19h35. Seis pessoas feridas foram socorridas, uma em estado de saúde estável e as outras, instáveis. Os feridos foram resgatados por equipes da corporação e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital São Camilo, em Aracruz.
Acidente entre van e carro mata uma pessoa e deixa seis feriadas em Aracruz
Acidente entre van e carro mata uma pessoa e deixa seis feriadas em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta
Na manhã desta segunda-feira (11), a Polícia Militar confirmou a morte de Leonardo de Freitas e Letícia Koch. A corporação informou que os três mortos e os quatro feridos estavam no carro de passeio. Conforme apuração da TV Gazeta Norte com o Hospital São Camilo, o condutor do veículo era um jovem de 19 anos que está em estado gravíssimo e foi encaminhado para uma unidade hospitalar da Grande Vitória.
Aos militares, o motorista da van relatou que seguia em direção ao Centro de Aracruz quando se deparou com o carro de passeio, que rodou na pista desgovernado e colidiu de frente com a van. 
A rodovia ES 456 precisou ficar interditada até as 23h35 de domingo para os trabalhos de resgate e perícia, além de remoção dos veículos e limpeza da pista.
Acidente entre carro e van deixa mortos e feridos em Aracruz

Atualização

11/10/2021 - 9:06
A primeira versão desta matéria informava que o acidente havia deixado uma pessoa morta e outras seis feridas. Após a publicação, a Polícia Militar informou que mais duas pessoas, que haviam sido socorridas, morreram, e identificou as vítimas. O texto e o título foram atualizados com as informações.

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