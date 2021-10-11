Acidente entre carro e van deixa mortos e feridos em Aracruz

Na manhã desta segunda-feira (11), a Polícia Militar confirmou a morte de Leonardo de Freitas e Letícia Koch. A corporação informou que os três mortos e os quatro feridos estavam no carro de passeio. Conforme apuração da TV Gazeta Norte com o Hospital São Camilo, o condutor do veículo era um jovem de 19 anos que está em estado gravíssimo e foi encaminhado para uma unidade hospitalar da Grande Vitória.