Projeto vai presentear crianças de aldeias indígenas em Aracruz; veja como ajudar

Crianças de aldeias indígenas de Aracruz em ação do projeto Crédito: Janaína Muniz

atingir 300 crianças, levando presentes, pula-pula, doces e outros itens para festejar a data. O projeto social capixaba "Invisíveis" está com um novo desafio: comemorar o Dia das Crianças com os pequenos das aldeias indígenas de Aracruz , no Norte do Espírito Santo . A iniciativa arrecada doações para conseguir bater a meta deste ano:

"A nossa meta é arrecadar para 300 crianças, que seria uma quantidade que daria para juntar todo mundo de seis das doze aldeias", explica a coordenadora do projeto e fotógrafa, Janaína Muniz, de 28 anos.

Segundo a fotógrafa, até esta quinta-feira (7), faltava arrecadação para 90 crianças, da meta de 300. "Estou muito otimista. Precisamos muito que este objetivo seja alcançado, porque vamos gastar com comidas, doces, entre outras coisas", explica.

Em Aracruz existem 12 aldeias indígenas. Por questões de logística, a ideia do projeto, neste momento, é reunir a criançada de metade delas, que ficam mais próximas uma das outras, na aldeia Temática, a com melhor estrutura e voltada a receber visitantes.

Ação do projeto "Invisíveis" com crianças de aldeias de Aracruz

PROJETO SURGIU NA PANDEMIA

O projeto "Invisíveis" surgiu em abril de 2020. Janaína conta que sempre fez ações sociais com os amigos, mas, com a pandemia, a demanda foi maior e ela resolveu criar uma conta no Instagram totalmente dedicada à causa.

Mais pessoas surgiram, a inciativa foi crescendo e hoje conta com 146 voluntários na Grande Vitória. "Desde então, fazemos ações, arrecadação de cestas básicas, roupas, brinquedos, móveis, qualquer tipo de arrecadação que possa ajudar", diz Janaína.

"Como nosso depósito está sempre cheio com doações, resolvemos distribuir para locais mais distantes, como Aracruz, e agora planejamos essa ação do Dia das Crianças lá", completa.

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