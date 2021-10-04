Família indígena morta em acidente é sepultada em Aracruz

Quatro vítimas de acidente eram de aldeia indígena de Aracruz Crédito: Reprodução / Arte A Gazeta

A família pertencia à aldeia Caieiras Velha, uma das doze existentes em Aracruz. Pai, mãe e as duas filhas foram sepultados no fim da tarde deste domingo (3), no cemitério Santa Cruz, que fica no município. O cacique Sezenando disse que a aldeia ainda trabalha para ter um cemitério próprio.

O ACIDENTE

Quatro pessoas estavam no carro. Belanisio Pereira Rodrigues, de 48 anos, e Josélia Rocha, de 36 anos, morreram na hora. Ela completaria 37 anos no próximo domingo. As filhas, Izabela Rocha Rodrigues, de 6 anos, e Valentina Rocha Rodrigues, de 2 anos, chegaram a ser socorridas e encaminhadas para o Hospital São Camilo, mas não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados durante a noite. Joselia deixa uma outra filha adolescente.