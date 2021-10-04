Família indígena morta em acidente é sepultada em Aracruz

O clima nas aldeias de Aracruz, Norte do Espírito Santo, é de luto. As quatro vítimas do acidente ocorrido no último sábado (2), na zona rural do município, eram indígenas da mesma família. Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o cacique José Sizenando afirmou que, "quando acontece uma perda assim, todas as aldeias ficam em luto".
A família pertencia à aldeia Caieiras Velha, uma das doze existentes em Aracruz. Pai, mãe e as duas filhas foram sepultados no fim da tarde deste domingo (3), no cemitério Santa Cruz, que fica no município. O cacique Sezenando disse que a aldeia ainda trabalha para ter um cemitério próprio.
O ACIDENTE
A colisão ocorreu na tarde de sábado (2). Testemunhas relataram à Polícia Militar que o condutor do carro realizava uma ultrapassagem e atingiu de frente a van, que vinha no sentido contrário.
Quatro pessoas estavam no carro. Belanisio Pereira Rodrigues, de 48 anos, e Josélia Rocha, de 36 anos, morreram na hora. Ela completaria 37 anos no próximo domingo. As filhas, Izabela Rocha Rodrigues, de 6 anos, e Valentina Rocha Rodrigues, de 2 anos, chegaram a ser socorridas e encaminhadas para o Hospital São Camilo, mas não resistiram aos ferimentos e tiveram os óbitos confirmados durante a noite. Joselia deixa uma outra filha adolescente.
Três pessoas que estavam na van também ficaram feridas. Duas foram encaminhadas para o Hospital São Camilo e uma delas teve alta. Não há informações sobre a terceira vítima.